Скандальные мемуары Столтенберга: экс-генсек НАТО готов отдать Путину страны Балтии в 2021-м

Baltic Sentinel раскрыл сенсационные детали мемуаров экс-главы НАТО / © Associated Press

Реклама

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал о деталях тайных переговоров с Россией. Как оказалось, в 2021 году он был всерьез готов обсуждать с Путиным вывод войск Альянса из Восточной Европы и создание «буферной зоны» в странах Балтии.

Об этом пишет латвийское издание Baltic Sentinel.

В издании отмечают, что мемуары Столтенберга также демонстрируют благосклонное отношение норвежской элиты к диалогу с Россией. Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что его отец — Торвальд Столтенберг, занимавший должности министра иностранных дел Норвегии, министра обороны, посла в ООН, а во время Холодной войны был одним из самых известных архитекторов внешней политики страны — призывал к поддержке диалога с Россией.

Реклама

Столтенберг упоминает личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым осенью 2021 года. Он признает, что предложил Лаврову обсудить на заседании Совета Россия-НАТО идею России по созданию буферной зоны в приграничных районах и выводу войск НАТО на их позиции до 1997 года, так как этого требовал Путин.

Краткие разговоры с эстонскими дипломатами подтверждают, что Столтенберг действительно пытался поднять этот вопрос за спинами восточных границ НАТО.

Польша и страны Балтии категорически возражали против таких уступок.

Сказать «нет» Зеленскому

В первые месяцы полномасштабной агрессии Йенс Столтенберг не поддержал просьбы Зеленского. В книге он с определенной решительностью описывает, как твердо он сказал «нет» Зеленскому в трудную минуту, когда украинский президент попросил НАТО о помощи в противовоздушной обороне и закрыть небо над Украиной.

Реклама

Мемуары Столтенберга подтверждают, что на Западе многие в начале войны предполагали, что Киев быстро упадет. Однако, по словам Столтенберга, к 24 марта 2022 года собравшимся в Брюсселе лидерам НАТО уже было понятно, что Россия не достигнет скорой победы.

Напомним, недавно Столтенгберг заверил, что Россия пока не угрожает странам НАТО.