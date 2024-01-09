Скандальные тайны лагеря мигрантов: почему в Британии жертв пыток переселяют в отели — The Independent

Бывшую авиабазу в Эссексе называют "открытым лагерем для заключенных", где доведенные до отчаяния мигранты пытаются покончить с собой.

На бывшей авиабазе в британском Эссексе действует лагерь для мигрантов. Некоторые жители лагеря пытались покончить жизнь самоубийством, объявляли голодовку и пытались поджечь себя согласно свидетельствам искателей убежища.

Об этом сообщает издание The Independent.

Мигрантов, размещенных на базе RAF Wethersfield, тихо отправили в гостиницы после того, как Министерство внутренних дел признало, что это непригодное место для их проживания.

"Открытый лагерь для заключенных"

Бывшую авиабазу в Эссексе называют "открытым лагерем для заключенных", где доведенные до отчаяния мигранты пытаются покончить с собой, объявляют голодовку и пытаются поджечь себя, согласно свидетельствам находящихся там искателей убежища. Это также является предметом судебного иска, инициированного благотворительной организацией для беженцев Care4Calais.

В конце прошлого года Клеверли заявил, что будет пытаться закрыть сайт, расположенный в его избирательном округе, "быстрее".

Бывшее министерство внутренних дел Прити Патель также назвало этот объект непригодным для использования по назначению и не имеющим "никакой инфраструктуры, никаких удобств" поблизости. Она также обвинила правительство в "секретности" и "уклонении от ответа" относительно того, как долго Уэтерсфилд будет использоваться.

Выселение из лагеря

Новые данные, обнародованные только в ответ на запрос о свободе информации, показывают, что 90 искателей убежища были выдворены из лагеря с момента ввода его в эксплуатацию в июле 2023 года. По данным, охватывающим период до конца ноября прошлого года, туда было отправлено около 676 искателей убежища с момента его открытия.

По данным Министерства внутренних дел, выселившиеся были подозреваемыми жертвами современного рабства, заявляли о торговле людьми или имели сложные медицинские нужды, которые не могли быть удовлетворены на месте. Другие утверждали, что были жертвами пыток или говорили, что они были детьми.

Настоящее количество покинувших лагерь, вероятно, выше, поскольку данные касаются только конца ноября, а благотворительные организации утверждают, что с тех пор уехать помогли большему количеству людей.

Старший тори сэр Эдвард Ли, проводивший кампанию против использования базы RAF в своем избирательном округе Гейнсборо, сказал The Independent, что последние цифры свидетельствуют о том, что пришло время для переосмысления.

“Размещение нелегальных мигрантов на военных базах просто не работает, – сказал бывший министр. — Существует так много проблем со старыми зданиями, нуждающимися в модернизации, причем за огромные средства. Это не то, для чего нужны наши базы.

Теневой министр иммиграции Стивен Киннок сказал: “Министр внутренних дел уже заявлял о непригодности этих помещений, но его ведомство все равно продолжает использовать их для уязвимых людей. Это лицемерие и хаос отражает плачевное состояние разрушенной тори системы предоставления убежища”.

Риск для здоровья?

Представитель либерально-демократического министерства внутренних дел Алистер Кармайкл, член парламента, заявил, что "неприемлемо, когда кто-то содержится в условиях, представляющих риск для его здоровья". Он добавил: “Особенно гротескно то, что уязвимым жертвам современного рабства будет позволено жить там, даже после того, как сам бывший министр иностранных дел выразил обеспокоенность”.

Депутат от тори Грэм Батленд, глава районного совета Брейнтри, заявил, что Уэтерсфилд является "непригодным местом для размещения большого количества искателей убежища". Он сослался на нехватку возможностей у местных служб, изолированное расположение и влияние, которое это может оказать на местную общину.

Юристы благотворительной организации Care4Calais, которая занимается беженцами, начали судебный процесс против правительства по поводу использования этого участка, который, по их мнению, является фактическим центром содержания под стражей и не пригоден для долгосрочного размещения беженцев. Искатели приюта находятся в лагере, за исключением выделенных автобусных поездок, а база имеет только один вход и выход, выходящий на сельскую дорогу.

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Истории пыток

Одного из их клиентов, 19-летнего Йонаса, отправили на авиабазу, несмотря на то, что он подробно описал историю пыток. Искатель убежища из Эритреи, он рассказал, что его захватили в Ливии, содержали на переполненном складе вместе с 250 другими людьми и избивали.

Затем его отправили на прежнюю базу Королевских военно-воздушных сил сразу по прибытии в Великобританию в начале июля прошлого года, и он пробыл там три месяца.

Он смог оспорить свой перевод в Уэтерсфилд на основании того, что он был неприемлем. Его иск был удовлетворен, и сейчас его перевели в гостиницу. Он сказал: “Меня содержали под стражей и пытали в течение семи месяцев в Ливии. Я приехал в Великобританию в поисках безопасного будущего, а когда приехал, правительство отправило меня в лагерь для заключенных. Это было так далеко, что никуда нельзя было добраться. Нас держали за заборами. Мы не могли выйти. Я не знаю, почему меня, человека, пережившего пытки, вообще туда отправили”.

В прошлом месяце благотворительная организация Фонд Хелен Бамбер обнародовала отчет, согласно которому в этом месте содержались дети, жертвы пыток и торговли людьми, а также люди с тяжелыми психическими заболеваниями, несмотря на то, что правительственные инструкции четко указывали, что эти группы не должны там находиться.

Врачи организации, члены которой опрашивали жителей Уэтерсфилда, обнаружили, что у некоторых из них обостряются симптомы ПТСР, а у всех наблюдается клиническая депрессия.

Правозащитная организация Humans for Rights Network сообщила, что в центр поместили 11 детей, с которыми ошибочно обращались как со взрослыми.

По состоянию на октябрь прошлого года, основными странами происхождения мигрантов, которые содержались в Уэтерсфилде, были Афганистан (29%), Иран (20%) и Эритрея (16%). Один из мужчин, с которым было проведено интервью для отчета Хелен Бамбер, рассказал, что пытался покончить жизнь самоубийством из-за условий содержания в лагере, добавив, что группа из шести-семи человек пыталась поджечь себя в знак протеста.

Что известно о лагере

В прошлом году Клеверли заявил, что лагерь в Ветерсфилде "не подходит для размещения убежища", добавив, что удаленная база имеет ограниченный доступ к транспортной инфраструктуре. Он добавил: "Я буду продолжать активно бороться с нелегальной миграцией, чтобы мы могли закрыть центр убежища как можно быстрее".

О планах использования этого места объявил тогдашний министр иммиграции Роберт Дженрик в марте 2023 года, а Суэлла Браверман воспользовалась редкой декларацией о "чрезвычайном положении", чтобы обойти обычное разрешение на планирование, необходимое для использования военной базы.

Медди Гаррис из сети "Люди за права" описала "очень последовательный негативный опыт мужчин, переехавших в Уэтерсфилд". Она также выразила обеспокоенность по поводу того, знает ли Министерство внутренних дел, кто находится в Ветерсфилде, поскольку один из искателей убежища недавно сообщил ей, что у персонала нет никаких записей о пребывании одного из жильцов на базе.

Стив Смит, генеральный директор Care4Calais, сказал, что перевод некоторых жителей из Уэтерсфилда "демонстрирует системное игнорирование Министерством внутренних дел собственной политики размещения".

“Политика четкая — никто, кто пережил пытку, торговлю людьми или современное рабство, не должен быть отправлен в лагерь Уэтерсфилд. То, что людей, переживших такие ужасы регулярно отправляют [туда], шокирует”, — отметил он.

Также Смит сказал, что очевидно, что "у правительства нет эффективного процесса проверки перед тем, как отправлять искателей убежища в Уэтерсфилд".

Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел: «Мы продолжаем выполнять наши юридические обязательства и предоставлять жилье искателям убежища, которые в противном случае остались бы без крова. Предоставленное жилье отвечает всем жилищным стандартам, а также стандартам здравоохранения и безопасности. Если окажется, что искатели убежища больше не подходят для проживания в этом месте, они будут переведены в другое жилье.

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