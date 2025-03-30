Скандальные выходки Трампа: странные решения и шокирующие мир громкие заявления.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп не раз шокировал мир своими резкими указами и решениями, а также громкими речами и заявлениями. К примеру, он обещал закончить российско-украинскую войну за 24 часа, купить Гренландию и сделать Канаду 51 штатом США. Некоторые эксперты уже говорят, что Трамп взорвал мировой порядок.

Итак, что скандального наговорил Трамп — смотрите в эксклюзиве TSN.ua

Громкие указы Трампа

Текст: 20 января 2025 года Дональд Трамп вторично становится президентом Соединенных Штатов. Свою вторую инаугурационную речь он начал с заявления, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас». Он пообещал «ввести тарифы и налоги на иностранные страны, чтобы обогатить своих граждан». И за первые 10 дней президентства успел подписать рекордное количество указов в современной истории США.

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Трамп возобновил военнослужащих, освобожденных из Вооруженных сил из-за отказа от вакцинации против COVID-19 / © Getty Images

В CNN подсчитали, что большинство этих документов касаются федерального правительства и вопросов иммиграции. В частности, Трамп приказал закрыть южную границу, объявил там чрезвычайную ситуацию, а его администрация приостановила программы въезда в страну иммигрантов, включая украинцев. Ряд указов Трампа касался оборонной сферы и армии. Среди прочего президент приказал создать в США систему ПВО вроде израильского “Железного купола”

Кроме того, Трамп возобновил военнослужащих, освобожденных из Вооруженных сил из-за отказа от вакцинации против COVID-19, а также подписал указ, запрещающий служить в армии трансгендерным лицам. Несколько указов Трампа касаются временной остановки финансовой помощи как внутренней, так и внешней.

Уже 20 января президент США приостановил все программы международных грантов на 90 дней, финансировавшихся через Агентство федерального правительства USAID. Это решение временно приостановило все проекты агентства и в Украине. Речь идет, в частности, об энергетических, социальных, медицинских и образовательных программах, помощи ветеранам, культурных и медиа-проектах. После начала полномасштабного вторжения USAID предоставила 2,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь Украине, 5 миллиардов долларов на развитие и еще 30 миллиардов долларов в качестве прямой бюджетной поддержки.

28 января Белый дом остановил и внутренние федеральные гранты и ссуды. Кроме того, 20 января Трамп подписал указ о смертной казни — это движение в сторону восстановления этого вида наказания на федеральном уровне. Напомню, его приостановили в 2021 году. В указе Трамп поручил генпрокурору «принять необходимые и законные меры», чтобы обеспечить Штаты достаточным количеством смертельных инъекционных препаратов для исполнения смертных приговоров. А еще Трамп вывел Соединенные Штаты из Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения. А также подписал указ, начавший процесс ликвидации Министерства образования США. Это было одним из его предвыборных обещаний. Лидер США неоднократно выступал за ликвидацию этого ведомства, называя его «великим мошенничеством». Еще во время первого президентского срока он предлагал его закрыть, но Конгресс не поддержал эту инициативу. Трамп отметил, что решение о ликвидации Минобразования готовилось 45 лет. По его словам, США тратят на образовательную сферу больше денег, чем любая другая страна в мире, в то же время американские школьники цитирую: «стоят в конце списка за успеваемостью».

Кроме того, Трамп приказал убрать из Овального кабинета культовый стол после того, как 4-летний сын Илона Маска вытер об него сопляки в прямом эфире.

Стол, по которому раньше работали президенты Джон Кеннеди, Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден, временно заменили. Даже не знаем, как это комментировать.

Администрация Трампа также отменила решение штата Нью-Йорк о плане введения платы за въезд в центр города собственным транспортом. Сам глава государства отреагировал на это словами «Мангеттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!» После этого официальный аккаунт Белого дома процитировал Трампа и добавил коллаж, на котором улыбающийся президент изображен с короной на голове.

Трамп и российско-украинская война / © Associated Press

Трамп и русско-украинская война

Президент США сделал немало громких заявлений по Украине и полномасштабной войне, которую уже 3 года ведет Россия. В своих выступлениях в течение многих последних месяцев рефреном звучит тезис Трампа о том, что при его президентстве Россия никогда бы не решилась на вторжение в Украину. Правда, история свидетельствует о другом. «Московия», с самого начала своего создания как империя, вела политику, направленную на покорение и уничтожение независимости Украины.

Президент США сделал немало громких заявлений по Украине и полномасштабной войне / © Getty Images

Торговая война Трампа

Еще до инаугурации, 6 января, Трамп, ссылаясь на язык имперской экспансии, утверждал в сообщении в социальных сетях, что «многим людям в Канаде хотелось бы быть 51 штатом». Впоследствии опубликовал две карты США с присоединенной Канадой. После этого он несколько раз предложил Канаде стать 51 штатом, иначе без субсидий Соединенных Штатов, Канада якобы перестанет существовать как жизнеспособная страна. 4 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы, которые уже прозвали драконовскими, на большую часть канадского и мексиканского импорта. Однако впоследствии он приостановил их действие, до 2 апреля, даты, с которой Трамп пригрозил ввести тарифы против всех торговых партнеров США.

В ответ предыдущий канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов по американским товарам на сумму 155 млрд долларов, а канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка «испытала боль». «Американцы хотят наших ресурсов, нашей воды, нашей земли, нашей страны. Америка — это не Канада. И Канада никогда, никогда не будет частью Америки в каком-либо виде или форме. Мы не просили об этой борьбе, но канадцы всегда готовы, когда кто-то другой бросает перчатку», — сказал новый премьер-министр Канады Марк Карни в своей первой речи в должности лидера либералов. Кажется, что одни из наиболее гармоничных и стратегически важных отношений между богатыми западными странами изменились радикально. 18 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на импорт стали и алюминия, включая поставки из ЕС.

Это решение вызвало критику со стороны Брюсселя, готовящегося защищать европейские экономические интересы. Однако Трамп остается непоколебимым в своем решении, подтверждая, что тарифы будут введены вовремя, и даже намекая на возможность дальнейшего пересмотра соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Что еще более впечатляюще, недавний опрос показал, что 51 процент канадцев сейчас считают США враждебной страной или угрозой национальным интересам. Как предупреждал Уинстон Черчилль: «Строительство, возможно, будет медленной и трудоемкой задачей лет. Уничтожение может быть делом одного дня». Поскольку для восстановления дипломатических связей может потребоваться десятилетие, угрозы Трампа аннексией уже сменяют политическую культуру Северной Америки на долгосрочную перспективу.

Трамп пообещал разбомбить Иран / © Associated Press

Как изменился мир при Трампе?

Издание CNN утверждает, что Трамп провел первый месяц своего второго срока демонтаж глобальной системы, которую Соединенные Штаты строили последние 80 лет. Отказ Америки от своей традиционной внешней политики обусловлен как одержимостью Трампа, так и более широкими геополитическими изменениями.

Соединенные Штаты остаются сильнейшим государством в мире, но они больше не имеют силы, чтобы заставить других, например Китай, жить по его правилам. Сейчас у нее президент, который вообще не намерен соблюдать никакие экономические, торговые и дипломатические правила, пишет издание. А издание BBC утверждает, что Трамп взорвал мировой порядок и заставил европейских лидеров ссориться. Это самый серьезный кризис безопасности Запада после окончания Второй мировой войны. В начале своего второго президентства он якобы занял российского президента Владимира Путина, сказав России, что Украине не представят членство в НАТО и что она не должна рассчитывать на возвращение территории, потерявшейся в войне. Белый дом Трампа заявил, что он больше не будет главным гарантом европейской безопасности и что европейские страны должны отвечать за свою собственную оборону и платить за нее. Согласно опросу французской компании Institut Elabe, почти три четверти французов сейчас считают, что США не являются союзниками Франции.

Большинство в Британии и очень значительное большинство в Дании, обе исторически проамериканские страны, теперь тоже имеют неблагоприятные взгляды на Соединенные Штаты. В начале марта, спустя три дня после неудачной встречи Владимира Зеленского с Трампом и Венсом в Белом доме, представитель Кремля заявил, что «началась фрагментация Запада». Трамп, кажется, разделяет с Путиным желание мира, в котором великие государства, не ограниченные международно согласованными законами, могут свободно навязывать свою волю меньшим, более слабым нациям, как это традиционно делала Россия как в царской, так и в советской империях. Это означало бы возвращение в систему «сфер интересов», царившую в течение 40 лет после Второй мировой войны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛЬНЫЕ ВЫТЫВКИ ТРАМПА: удивительные решения и громкие заявления, которые шокировали мир!

Напомним, ранее Трамп пообещал разбомбить Иран, если не будет заключено ядерное соглашение. Он пригрозил Ирану «вторичными пошлинами», которые уже стали привычным способом давления на правительства других стран.

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