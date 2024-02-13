Скандальные заявления Трампа по НАТО разделили республиканцев: подробности

Заявления экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа об отказе от защиты союзников по НАТО вызвали среди республиканцев значительные разногласия.

Об этом пишет The Hill.

Республиканцы пытались приуменьшить значение высказываний Трампа, обеспокоивших генсека НАТО и страны-Альянса.

"Это все сарказм. Речь идет о том, чтобы они (союзники по Альянсу) заплатили цену. Вы знаете, большинство из них этого не сделали", – сказал сенатор от республиканцев Томми Тубервилл. Это прозвучало в ответ на то, что Трамп не будет "поощрять" РФ делать "все, что она захочет" с членами НАТО, нарушающими обязательства по выделению 2 процентов своего ВВП на оборонные расходы.

Сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд заявил, что ни в коем случае не согласен с тем, что Соединенные Штаты должны отвлечься от своих союзников.

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"Это, во-первых, никогда не делалось раньше, и не должно делаться. Очевидно, что каждый должен выполнять свои обязательства, но говорить, что мы позволим вас убить, если вы этого не сделаете – это неправильный путь", – добавил он.

Сенатор от республиканцев Джонни Эрнст подчеркнула, что Соединенные Штаты не должны поощрять противников подобными заявлениями.

"Очевидно, что европейцы являются нашими партнерами. Мы будем продолжать поощрять их вносить вклад в НАТО и работать лучше", — указала она.

Напомним, Дональд Трамп заявил выходными, что будет поощрять Россию атаковать "недобродельных" союзников по НАТО, которые, по его мнению, тратят слишком мало средств на оборону.

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