Скандальный Джулиан Ассанж планирует жениться в тюрьме Белмарш в Лондоне

Свадеб в лондонской тюрьме категории "А" не было 12 лет.

Заключенный австралийский журналист, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж планирует жениться на своей любимой Стелле Морис в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш.

Об этом Морис сообщила в интервью dpa.

"Мы планируем пожениться в тюрьме, потому что мы помолвлены с 2016 года", — рассказала невеста Ассанжа, добавив, что обстоятельства пока не позволили им реализовать свои планы.

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В то же время дата регистрации брака пока неизвестна, поскольку организация свадьбы в тюрьме является "достаточно длительным бюрократическим процессом", который, однако, обрученные уже начали.

"Это достаточно сложно, — поделилась Морис, отметив, что пандемия ухудшила ситуацию. — Мы поговорили об этом со службой капелланов, и они сказали, что не видели свадьб в Белмарше (...) 12 лет".

Паре нужен ряд справок из своих стран, в частности о том, что они ранее не состояли в браке. Кроме того, виза Ассанжа закончилась. Также неизвестно, позволят ли гостям посетить церемонию во время пандемии COVID-19.

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Невеста, со своей стороны, выразила надежду на то, что когда журналист освободится, они устроят "еще одно свадебное торжество с друзьями и семьей".

Ассанжа обвиняют в сговоре с бывшим аналитиком военной разведки США Челси Мэннингом и обнародовании секретных данных американского правительства о боевых действиях союзных войск в Афганистане в 2010 году.

Его сторонники и организации, выступающие за свободу прессы, рассматривают Ассанжа как репортера-расследователя, который обнаружил военные преступления.

Вашингтон выдвинул в общей сложности 18 обвинений, утверждая, что журналист подверг опасности жизни американских информаторов. Если Ассанжа признают виновным, он может быть приговорен к 175 годам тюремного заключения в США.

Британский судья недавно отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа для предъявления обвинения в шпионаже из-за опасений о его здоровье.

Напомним, что Ассанж дважды успел стать отцом, пока скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне. У него с Морис двое сыновей четырех и двух с половиной лет.

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