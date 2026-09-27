Скандальный экс-нардеп-беглец получил гражданство Сербии

Вадим Новинский / © скриншот с видео

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Бывший народный депутат Вадим Новинский , которого в Украине подозревают в государственной измене, получил гражданство Сербии.

Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода со ссылкой на решение правительства Сербии.

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Соответствующий документ 24 сентября подписал премьер-министр Сербии Джуро Мацут. Уже на следующий день решение было опубликовано в официальном вестнике страны.

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В документе сербское правительство ссылается на норму законодательства, позволяющую иностранцам получать гражданство по упрощенной процедуре, если это представляет интерес для государства.

В то же время представители правительства Сербии не объяснили Радио Свобода, в чем именно интерес страны в предоставлении гражданства Новинскому.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину аналогичным способом сербское гражданство получило более 300 граждан РФ. По данным Радио Свобода, среди них есть люди, приближенные к режиму Путина.

Среди получивших сербские паспорта также есть российские политики и бизнесмены, попавшие под западные санкции из-за поддержки войны против Украины.

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Из-за такой практики Сербия находится под пристальным вниманием Европейского Союза. В Брюсселе отмечали, что сербский паспорт позволяет гражданам России безвизово въезжать в ЕС, что рассматривается как потенциальный риск безопасности.

Журналисты также установили, что после выезда из Украины Новинский проживает в Хорватии. В 2025 году он приобрел имение в городе Самобор неподалеку от Загреба.

Недвижимость состоит из двух земельных участков общей площадью около 2,5 гектара. На территории расположены виноградники, сады и вилла площадью более 1400 квадратных метров.

Помимо основной виллы в резиденцию входят еще один жилой дом площадью 265 квадратных метров, хозяйственные постройки и винный погреб площадью 200 квадратных метров.

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По информации хорватских СМИ, приобретение имения с виноградниками и садами обошлось Новинскому в 10,5 млн. евро.

Ранее сообщалось, что экснардеп Вадим Новинский получил подозрение за уклонение от уплаты налогов на 4,3 миллиарда гривен .

Мы ранее информировали, что печерский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения «куратору» РПЦ в Украине Вадиму Новинскому .

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