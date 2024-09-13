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Скандальный фильм "Россияне на войне": Международный кинофестиваль в Торонто отменил показ пропагандистской ленты

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Скандальный фильм "Россияне на войне": Международный кинофестиваль в Торонто отменил показ пропагандистской ленты

Российские военные / Фото: Associated Press

Лента вызвала волну возмущений в Сети.

Международный кинофестиваль в Торонто упразднил показ пропагандистского фильма "Русские на войне". Мир услышал доводы Украины, и это хорошо.

Об этом написал глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Хорошо, что услышали наши аргументы. Как публичные, так и в непубличном разговоре"

Напомним, генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко осудил организаторов Международного кинофестиваля в Торонто за то, что на нем был представлен документальный фильм режиссера Анастасии Трофимовой "Russians at war".

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