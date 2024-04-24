Скандальный грузинский законопроект об "иноагентах": в Европарламент внесли резолюцию

В настоящее время резолюция не предусматривает ни прекращения финансовой помощи Грузии, ни пересмотра вопроса либерализации визового режима.

Журналисты получили обобщенную версию внесенного в Европарламент проекта резолюции по грузинскому закону об "иноагентах". За окончательный вариант документа депутаты будут голосовать 25 апреля.

Об этом пишет издание "Эхо Кавказа".

Как отмечается, 23 апреля авторы пяти рабочих версий согласовали общий текст законопроекта об "иноагентах". В рабочей версии резолюции нет призыва ввести санкции против Бидзины Иванишвили, депутатов "Грузинской мечты" или высокопоставленных полицейских.

Кроме того, резолюция не предусматривает ни прекращения финансовой помощи Грузии, ни пересмотра вопроса либерализации визового режима, как предполагал один из проектов. Однако до голосования в проекте могут появиться изменения.

Сейчас в проекте резолюции отмечено, что:

Европейский парламент осуждает повторное внесение в парламент законопроекта "О прозрачности иностранного влияния";

подчеркивает, что это не соответствует ценностям Европейского Союза, противоречит амбициям Грузии по вступлению в Европейский Союз, наносит ущерб репутации страны и ставит под угрозу ее евроатлантическую интеграцию;

считает, что пока такой закон будет действующим, ЕС не следует вступать в переговоры о вступлении с Грузией;

призывает "Мечта" отозвать законопроект и не вносить ни его, ни какие-либо другие изменения, противоречащие демократическим ценностям;

отмечает, что законопроект предает стремление к абсолютному большинству грузинского народа;

призывает власти защитить права граждан и выражает обеспокоенность непропорциональным применением силы полиции при разгоне демонстрантов; призывает власть расследовать все подобные случаи и наказать виновных;

осуждает "тот факт, что правительство Грузии вдохновляется аналогичным, весьма проблематичным законодательством России, законом о российских иностранных агентах";

напоминает, что статус кандидата Грузии был предоставлен с оговоркой, что будут сделаны соответствующие шаги, в том числе для свободного функционирования гражданского общества и борьбы с дезинформацией о Европейском Союзе и его ценностях;

призывает Европейскую комиссию оценить прогресс Грузии в выполнении 9 рекомендаций – подготовить промежуточную оценку;

призывает Европейскую комиссию и страны-члены ЕС оценить влияние принятия закона на их роль как донора и четко объяснить последствия властей Грузии;

призывает власть вернуться на европейский путь;

снова заявляет о своей непреклонной поддержке грузинского народа "для достижения законных европейских устремлений".

призывает БДИПЧ/ОБСЕ направить в Грузию миссию долгосрочного наблюдения за парламентскими выборами.

Напомним, что закон об "иноагентах" в первом чтении в грузинском парламенте уже принимали год назад. Тогда это вызвало мощный протест, который двое суток пытались разгонять силой, но впоследствии законопроект таки сняли с рассмотрения.

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