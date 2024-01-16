Скандальный кандидат в президенты США, который хотел договариваться о "мире" с Путиным, снялся с выборов

Дональд Трамп считал Рамасвами "мошенником", однако после того, как он снял свою кандидатуру, его тон изменился.

Скандальный республиканец США, противник Украины Вивек Рамасвами снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Журналисты пишут, что Рамасвами, родившийся в Огайо в семье иммигрантов с юга Индии, стал одним из сюрпризов республиканской гонки 2024 года.

Интересно, что Трамп, выступая в Айове , назвал его "мошенником" и заявил, что голосование по Рамасвами будет голосованием за "другую сторону".

Тем не менее, Рамасвами поддержал Трампа, заявив, что Трамп является кандидатом "Америка на первом месте", у которого будет его полная поддержка.

"Я не могу стать следующим президентом", — сказал Рамасвами своим поклонникам в Де-Мойне.

В своей победной речи Трамп был более мягким по отношению к Рамасвами. Он сказал: "Я также хочу поздравить Вивека, потому что он проделал отличную работу".

Что говорил Вивек Рамасвами о войне в Украине и Зеленском

Американский республиканец Вивек Рамасвами является явным противником Украины. Во время своих президентских выступлений он отметился скандальными заявления. Он назвал Владимира Зеленского "нацистом" и призвал однопартийцев не верить, что между Украиной и Россией идет "хоть какая-то борьба добра и зла".

Также Рамасвами заявил, что в случае его победы США отдадут РФ часть Украины и будут блокировать вступление в НАТО. Он агрументировал свое решение тем, что это как будто бы прекратит огонь между двумя странами.

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