Скандальный Крестный ход в Риме: Ватикан хочет "примирить" украинцев и россиян

В Ватикане решили, что крест символически понесут украинка и россиянка. Такая идея возмутила многих украинцев.

На этой неделе у римо-католиков мира продолжается страстная неделя. В Страстную пятницу, 15 апреля, в Риме состоится традиционное крестное шествие. Крест символически понесут в руках украинка и россиянка, переехавшие в Италию два десятилетия назад.

Об этом пишет Vatican News.

"Крест будут держать семьи украинки и россиянки, вместе работающих в хосписе. Ирина и Альбина прибыли в Италию два десятилетия назад, а сегодня работают в отделении паллиативной опеки", — говорится в сообщении.

Участницы шествия в интервью итальянским СМИ якобы озвучивают тезисы о "братских народах". Об этом пишет в соцсетях руководитель Магистерской программы по медиакоммуникациям УКУ Елена Кулыгина.

"Это две братские страны, и я верю, что в ближайшем будущем дружба и любовь между этими двумя народами будут продемонстрированы еще не раз. Я верю, что в ближайшее время, как мы с Ириной, Россия и Украина тоже научатся жить в мире, поддерживать друг друга. Жить одной семьей", — приводит слова россиянки Альбины Елена Кулыгина.

В свою очередь украинка Ирина заявила: "Мы надеемся, что мир может вернуться и, прежде всего, мир между нашими народами. Этот конфликт не хотел народ. Мы братья. Мы два близких народа, у которых много общего. То, что мы видим, — это огромное насилие. У нас много общего: семья, дружба. Много отношений, которые объединяют наши народы. Эта война разрушает то, что наши народы построили. Я не думаю, что эта война разрушит все отношения. Между нами слишком крепкие узы".

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш уже отреагировал на такую инициативу Святого Престола.

"Посольство Украины в Ватикане понимает и разделяет общую обеспокоенность в Украине и многих других сообществ относительно идеи собрать вместе украинских и российских женщин, чтобы нести Крест во время пятничной Крестной дороги в Колизее. Сейчас мы работаем над вопросом, пытаясь объяснить трудности реализации этого и возможные последствия", — отметил дипломат.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) считает, что такой сценарий Крестной дороги, где объединяют Украину и Россию, оскорбляет украинцев.

"Считаю такую идею несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины. Для греко-католиков Украины тексты и жесты этой Крестной дороги непонятны, а даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села. Знаю, что и наши братья римо-католики разделяют эти мысли и переживания", — сказал Святослав.

По его словам, жесты примирения между россиянами и украинцами будут возможны только тогда, когда закончится война и виновные в преступлениях против человечности будут справедливо осуждены.

Ранее Папа Римский призвал к пасхальному перемирию в Украине.

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