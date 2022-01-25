Скандальный председатель Чечни Кадыров заявил, что на месте Путина "давно бы забрал Украину"

Скандальный председатель Чечни Кадыров заявил, что на месте Путина "давно бы забрал Украину"

Кадыров считает, что "россияне и украинцы – это братские народы".

Скандальный глава российской Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будь он на месте Владимира Путина, то "давно забрал бы Украину, направил бы войска туда и навел порядок". Кроме того, он считает, что Украины как государства нет, якобы это "придуманная" страна.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Вот сейчас придумали Украину. А что Россия должна уступать западным странам, которые за 9 тыс. км между Украиной и Америкой? Америка защищает интересы Украины, а ближайший сосед – это Россия для Украины, это славянские народы... Я будь вместо президента, я бы давно забрал Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и поэтому государство угрожает безопасности нашего государства, то мы должны молчать, что ли?", — цинично высказался Кадыров.

В Кремле отреагировали на такие заявления и ответили, что основу внешней политики России формирует президент. И что Кадыров может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента РФ.

"Хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей общей радости, главой российского государства, куда как субъект входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин. Как и все россияне, Рамзан Кадыров может выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста", — сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее сообщалось, Рамзан Кадыров заявил о готовности "присоединить" Украину к России, если президент Владимир Зеленский будет продолжать "антироссийскую политику".

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