Скандальный ролик правительства Венгрии о войне в Украине: в МИДе ответили официальным демаршем

На YouTube-канале правительства Венгрии было опубликовано видео с обозначением оккупированного Крыма за пределами территории Украины.

МИД Украины сообщил об официальном демарше украинского дипломата перед венгерской стороной из-за ролика о войне в Украине, который распространило правительство Венгрии. На этом видео оккупированный Крым не является частью Украины.

Об этом сообщили в субботу, 3 июня, в пресс-службе МИД.

"Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

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"Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", — подчеркнули в МИД.

Временный поверенный Украины в Венгрии по поручению украинского внешнеполитического ведомства совершил официальный демарш перед венгерской стороной.

Напомним, на YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео, на котором Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, не является частью Украины. При этом ролик содержит призывы к скорейшему миру.

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