Скандальный роман: что известно о дальнейшей судьбе самого молодого епископа Испании, который отрекся сана из-за женщины

Скандальный роман: что известно о дальнейшей судьбе самого молодого епископа Испании, который отрекся сана из-за женщины

Ему предсказывали блестящую карьеру — 12 лет назад Хавьер Новелл получил сан и стал самым молодым епископом страны.

Самый молодой епископ Испании отрекся от сана из-за женщины. Известный консервативными и строгими взглядами католический священник, которому запрещено жениться, решил покинуть паству ради отношений с избранницей. Психологом и автором эротических романов с сатанинскими мотивами.

О том, что известно о дальнейшей судьбе епископа и что о скандальном романе говорит его паства — 8 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Ему предсказывали блестящую карьеру — 12 лет назад Хавьер Новелл получил сан и стал самым молодым епископом страны. В свои 40 к пастве относился строго, к тому же, придерживался консервативных взглядов. Осуждал аборты и однополые отношения, еще и поддерживал отделение испанского региона Каталония.

Так продолжалось, пока в 52 епископ неожиданно не заявил — желает отречься сана. Испанские СМИ приводят его слова: "Я влюбился, и хочу сделать все правильно".

Руководство церкви деталей не раскрывало, только отметило — в отставку священник ушел "по личным мотивам".

Новости мира: самый молодой епископ Испании отрекся сана из-за женщины

Скандал вспыхнул, когда стало известно, кто же избранница Хавьера. Ей 38-м, она имеет двоих детей, и разведена — что много лет подряд вызвало осуждение в католической церкви — пока Папа Франциск не позволил разведенным снова жениться. Но главное — избранница епископа является автором эротических романов, где речь идет как о сексе, так и о религии. Влюбленные своих отношений не комментируют, а вот мысли прихожан разделились — некоторые поддерживает священника:

Это его жизнь, и он имеет полное право уйти, когда захочет. Никого не заставляют делать то, что ему не нравится.

Говорят, он влюбился, и я думаю, у него есть все права!

А вот некоторые критикуют:

К пастве был строгим, а сам?

Критикуйте все, что хотите, но потом подавайте пример!

Он высказывается против феминисток, против абортов, и первое, что он делает — это что-то неправильное.

Здесь? Никто его не любил, никто.

Сейчас о судьбе епископа известно немного — по сообщениям испанских СМИ, он ищет работу — агрономом в районе Барселоны.

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