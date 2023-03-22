Скандальный священник РПЦ призвал окупантов заряжать "Грады" с молитвой

Ткачев цинично заявил, что российская армия бомбит Украину "не потому, что хочется, а потому что нужно".

Скандальный священник РПЦ Андрей Ткачев, сбежавший из Киева в Москву после Революции Достоинства, в очередной раз отметился скандальным заявлением, как и "подобает" агитатору-политруку в рясе.

На этот раз Ткачев закливал оккупантов, обстреливающих мирные украинские города, как например, сегодня Запорожье, заряжать "Грады" "с молитвой". Видео выступления скандального попа РПЦ появилось в Сети.

Также читайте На фронте заметили иеромонаха РПЦ, ранее осужденного за развращение 53 детей

Ткачев цинично заявил, что российская армия бомбит Украину "не потому, что хочется, а потому что нужно".

"Без молитвы пакет "Градов" не заряжай. Каждую эту сигару засовываешь и говоришь: "Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй" И так далее, и так далее, и так далее", – сказал священник РПЦ.

На другом видео Ткачев размышляет, что "у войны есть свои тайные духовные причины". Он открыто признает, что одна из таких "причин" – это желание покорить другого человека.

"Я хочу, чтобы ты жил, так как я живу. Не хочешь – заставлю. А если нет, я тебя убью", – признал агитатор в рясе.

Кто такой Андрей Ткачев

Андрей Ткачев – пропагандист, скандальный священнослужитель РПЦ. Хотя сам он – уроженец Львова, и много лет жил и работал в Киеве, он ярый украинофоб.

Во Львове он служил в едином соборе УПЦ МП в течение 12 лет. В 2005 году перебрался в Киев. Во время Революции Достоинства Ткачев проклинал митингующих.

В 2014 году он бежал в Москву, где продолжил заниматься антиукраинской пропагандой. Например, он восхвалял скандального главу Чечни Рамзана Кадырова за участие его пособников в зверствах в Украине. Также Ткачев призвал россиян умирать в Украине, а не "под столом в блювотине".

Напомним, что Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ ответственна за войну в Украине.

Читайте также: