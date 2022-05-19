"Скандинавское досье" Анкары готово: Турция выдвигает пять условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

"Скандинавское досье" Анкары готово: Турция выдвигает пять условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Делегацию "ждет очень жесткий сеанс переговоров".

Дипломаты Швеции и Финляндии, стран, подавших официальные заявки в НАТО, встретятся в Анкаре в следующий понедельник, 23 мая.

Об этом сообщает издание Türkiye.

По информации источника, Турция подготовила для двух стран "скандинавское досье".

Пять условий для вступления в НАТО для Швеции и Финляндии в Турции:

экстрадиция членов "террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЭТО"; признание "Сирийских сил национальной самообороны (СНС) террористической организацией"; прекращение поддержки представителей организации ФЭТО; закрытие структур, "связанных с организациями, которые в Турции ассоциируют с террористами"; предоставление "не обещаний", а "соответствующих гарантий".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Эрдогану не нравится, что эти страны "отказываются экстрадировать террористов" и вводили санкции против Анкары.

В то же время администрация США убеждена, что, несмотря на заявления Турции о нежелании поддержать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО , консенсус в этом вопросе будет найден.

Ранее в Европарламенте пригрозили Турции изоляцией в НАТО при блокировании вступления Финляндии и Швеции. В НАТО считают, что нет никакой понятной причины откладывать или блокировать процесс вступления в Североатлантический альянс.

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