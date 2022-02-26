Скандинавы на пропустили самолет главы Госдумы России – пришлось облетать вокруг

Горючего до Москвы едва хватило.

Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета, которым глава российской Государственной думы Вячеслав Володин возвращался из Никарагуа и Кубы в Москву. Ранее Госдума поддержала признание самопровозглашенных ЛДНР, что стало поводом к решению войны с Украиной.

Об этом случае сообщил сам глава российского парламента в своем Telegram-канале, опубликовав карту своего полета.

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По его словам, из-за закрытого неба над Швецией и Финляндией спецборт с российской делегацией сделал вынужденный крюк, облетев Скандинавский полуостров с севера. Полет длился на 2,5 часа дольше, чем планировалось, горючего едва хватило.

"Маршрут был согласован заранее, но европейские страны отказались пускать наш борт. Случилось это, когда должны были зайти в воздушное пространство Швеции”, — написал Володин.

Из-за вторжения в Украину европейские страны не только ввели санкции против России, но начали останавливать выдачу виз россиянам и закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов. Запрет для полетов подтвердили Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва и Румыния. Вот как это выглядит на карте.

Швеции и Финляндии в перечне этих стран пока нет, но появление самолета с российскими чиновниками в этих странах, очевидно, считали нежелательным и рискованным.

Напомним, Великобритания и Евросоюз почти одновременно включили в списки санкций президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

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