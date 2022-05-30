Скандировали "смерть арабам": многотысячный "Марш флагов" в Иерусалиме закончился жестокими столкновениями (видео)

Более 70 000 евреев-израильтян прошли через мусульманский квартал Иерусалима, чтобы отпраздновать захват Израилем в 1967 году своей святыни в восточной части города.

В воскресенье, 29 мая, тысячи израильтян прошли маршем через Восточный Иерусалим, размахивая государственными флагами и выкрикивая ксенофобские лозунги против арабов.

Об этом сообщает CNN.

Каждый год в Израиле отмечают победу в Шестидневной войне с коалицией арабских государств, в результате которой был установлен контроль над Стеной плача в восточной части священного для трех религий города Иерусалима.

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Участниками этого шествия в большинстве своем являются националистически настроенные израильтяне. Оно сопровождается обострением еврейско-палестинского противостояния, которое выливается в столкновения и массовые беспорядки.

На этот раз все произошло традиционно. Толпа, размахивая израильскими флагами, отправилась к Дамасским воротам — главному входу в мусульманский квартал Старого города Иерусалима — танцуя и скандируя "да здравствует Израиль" и "смерть арабам".

תושבים פלסטינים בשיח' ג'ראח יצאו בקריאה לעזרה עקב תקיפת בתי במקום רואים שיש נוכחות משטרה, כמה זה אפקטיבי?.. pic.twitter.com/G5LdJeAH6Z — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) May 29, 2022

Израильская полиция в снаряжении для борьбы с беспорядками заблокировала окрестные улицы, силой отстранив палестинских демонстрантов с маршрута.

По словам Палестинского общества Красного Полумесяца, в Иерусалиме от резиновых пуль, шумовых гранат и перечного газа получили ранения 79 палестинцев, а одного протестующего застрелили.

צעיר יהודי נוסף נרגם באבנים על ידי ערבים בשייח גארח, כוחות הצלה מעניקים לו טיפול רפואי pic.twitter.com/yThIQo5eQ7 — חיים גולדברג (@haim_goldberg) May 29, 2022

По данным агентства, 28 человек после столкновений с израильскими силами безопасности и израильскими участниками марша были госпитализированы.

По меньшей мере 163 палестинца также получили ранения на Западном берегу. По данным Красного Полумесяца, по меньшей мере 11 из этих ранений были вызваны боевыми пулями.

זירת ההתכתשות עוברת עכשיו לשייח ג'ראח. עימותים קשים בין יהודים לערבים ודיווחים על מספר פצועים משני הצד pic.twitter.com/IWGar32JLA — סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) May 29, 2022

Более 50 человек были арестованы и задержаны за причастность к инцидентам с беспорядками и нападениям на полицейских, говорится в сообщении полиции Израиля.

Пятеро полицейских получили легкие ранения в различных инцидентах и нуждались в медицинской помощи. Более 2000 полицейских и волонтеров были развернуты для охраны правопорядка во всем Иерусалиме.

Напомним, в центре города Эльада, в 25 км от Тель-Авива, во время празднования Дня независимости Израиля произошел теракт. В результате теракта погибли три гражданских, еще четверо — получили тяжелые ранения.

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