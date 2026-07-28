"Сказали — иди на войну": стали известны новые подробности кровавого нападения на украинцев в Польше

Во Вроцлаве избили двух украинцев / © ТСН

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Во Вроцлаве жестоко избили двоих молодых украинцев. Пострадавшие рассказали, что всё началось после того, как мужчина попытался расплатиться в магазине без очереди.

Об этом пишет польское издание fakt.pl.

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Двое поляков с кулаками и электрошокером набросились на пару молодых украинцев. В беседе с TVN24 20-летняя Анастасия и 21-летний Максим рассказали о причинах конфликта. Как рассказала украинка, всё началось чуть раньше в магазине, когда она стояла в очереди к кассе.

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«В очередь вклинился какой-то мужчина. Он стоял сзади, а потом обошел меня в очереди. Я положила свои покупки на кассу, и кассирша сначала обслужила меня, а потом его. Я сказала ему, что так не делается и что здесь очередь. Потом его приятель начал меня оскорблять, и на улице всё и началось. Сначала один из них ударил моего парня, а через минуту я получила по лицу от другого. Меня ударили, наверное, четыре раза, в последний раз — когда мой парень уже лежал на земле, а я пыталась его поднять, потому что ещё трое людей продолжали его избивать», — рассказала молодая женщина.

«Этим парням что-то не понравилось, они подошли к моей машине. Начали оскорблять девушку, а мне сказали: „Иди на войну“ и так далее. Это ксенофобия», — заявил в эфире TVN24 Максим.

Уже задержаны два человека.Как сообщила «Gazeta Wyborcza», в розыске одного из них помог один нюанс — бинт на левой ноге. Задержанные — 27-летний и 45-летний мужчины. Один из них — Адам С., по прозвищу «Цицу», с криминальным прошлым, сегодня — боксер, сражающийся голыми кулаками. Второй — псевдоболельщик, выступающий в ММА.

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