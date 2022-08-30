Сказали "у**ывать в Украину" и угрожали: в Польше между курьером и полицейскими произошел конфликт

В Варшаве курьер поспорил с полицейскими из-за парковки – те, по его словам, угрожали ему расправой и сказали "у**ывать в Украине".

Полицейских, которые угрожали мужчине, который является украинцем, и сказали ему "у**ывать в Украину", нашли. Начато дисциплинарное производство.

Об этом сообщает Warszawa.wyborcza.pl.

Инцидент произошел вечером 26 августа. По словам курьера, он приехал забирать заказанную пиццу из заведения, где работает. Не найдя места для парковки, он оставил автомобиль на аварийке сбоку дороги. Когда он забрал заказ и вернулся к своей машине, курьер увидел двух полицейских.

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Между ними завязался спор, во время которого сотрудники полиции якобы начали угрожать парню физической расправой и сказали ему, чтобы он, если в Польше ему что-то не нравится, "у**ывать в Украину". Молодой человек записал конфликт на видео и обнародовал его.

"Они заявили, что я получу очень большой штраф, потому что моя машина припаркована так уже больше часа, – рассказывает парень. – Я ответил, что она стоит здесь не больше 20 минут и что я могу подтвердить это через программу – там показано время, когда я приехал по заказу".

В конце концов, полицейские выписали штраф 250 злотых (1 948 грн), хотя сначала заявляли о 600 злотых штрафа.

Как сообщили в варшавской полиции, правоохранительные органы уже ознакомились с этим видео. Удалось подтвердить, что он был снят в Варшаве, на территории Śródmieścia. Попавшие в кадр сотрудники установлены, против них возбуждено дисциплинарное производство.

Напомним, агрессивная девушка устроила дебош в автобусе Варшавы.

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