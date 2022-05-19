"Скажем - нет": Эрдоган настаивает на блокировании членства Швеции и Финляндии в НАТО

"Скажем - нет": Эрдоган настаивает на блокировании членства Швеции и Финляндии в НАТО

Турция выступает против членства обеих скандинавских стран в Альянсе из-за их позиции относительно "Рабочей партии Курдистана".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не изменил своего мнения по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО и намерен блокировать вступление этих стран в Альянс.

Об этом он заявил во время встречи с молодежью в четверг, 19 мая, передает Sky News.

"Мы будем решительно продолжать нашу политику. Мы сказали союзникам, что скажем "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО", — заявил Эрдоган.

По словам Эрдогана, Турция выступает против членства Швеции в большей степени, и Финляндии — в меньшей, из-за их позиции в отношении участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых турецкие власти называют "террористами".

Конфликт с "Рабочей партией Курдистана", требующей независимого государства для народа курдов, в Турции длится уже несколько десятилетий. Около 30 млн. курдов проживают на территории четырех стран: Турции, Ирана, Ирака и Сирии.

В 1984 году противостояние турецких властей и курдских повстанцев переросло в вооруженный конфликт. Он с перерывами продолжается и сейчас. С тех пор погибли десятки тысяч человек.

РПК признана террористической организацией не только в Турции, но и в США, в большинстве европейских стран и на уровне Евросоюза.

Одобрение Турцией заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс имеет решающее значение, поскольку НАТО принимает решение на основе консенсуса. Каждая из 30 стран-членов имеет право ветировать заявку на членство другой страны.

Кроме турецкого лидера президент Хорватии Зоран Миланович также заявил, что его страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Напомним, 19 мая президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на позицию Хорватии и Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Павел Климкин: вступление Швеции и Финляндии в НАТО – удар под дых для Путина

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