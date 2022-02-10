Сказочные богатства: в Германии обнаружили недвижимость семьи Назарбаевых на сумму более 100 млн евро

Сказочные богатства: в Германии обнаружили недвижимость семьи Назарбаевых на сумму более 100 млн евро

Обустройство элитного поместья обошлось родственникам Назарбаева в 60 млн. евро.

Немецкие журналисты выяснили, что дочь и зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева владеют недвижимостью в ФРГ, оцениваемой более чем в 100 миллионов евро.

Об этом идет речь в расследовании DW.

По данным журналистов, в собственности дочери и зятя Назарбаева – дворец Зеелах в Баден-Бадене, украшенный из ценных пород дерева, лепниной. Родственники политика, отстроив историческую виллу, разбили на территории ландшафтный парк с фонтанами, а под ним – роскошную спа-зону площадью около тысячи квадратных метров. Стеклянный купол над 25-метровым бассейном виден даже на снимках из космоса.

Фото: замок-отель Бюлерхе вблизи Баден-Бадена

Обустройство элитного поместья продолжалось около 10 лет и завершилось два года назад. Цена – 60 миллионов евро. Как свидетельствуют документы из немецкого реестра компаний, именно на такую сумму за годы реконструкции имения был поэтапно увеличен уставный капитал компании Schloss Seelach Invest, которой принадлежит Зеэлах.

Как выяснили журналисты, кроме элитного поместья Зеэлах, семье принадлежат еще три объекта недвижимости, в том числе два исторических памятника:

вилла известного архитектора Густава Штро (Gustav Stroh) в Баден-Бадене замок-отель Бюлерхеи.

В общей сложности в виллы и гостиницы было вложено более 100 миллионов евро.

Ранее писали о том, что после протестов в Казахстане мировая пресса снова заговорила о сказочных богатствах семьи Нурсултана Назарбаева.

Напомним, с начала января в Казахстане продолжались бурные протесты, переросшие в вооруженные стычки. Одним из их лозунгов стал "Дед, уходи", который адресован отцу Алии Нурсултану Назарбаеву. Он вроде бы поддерживает действия своего преемника, президента Токаева, который для наведения порядка в стране пригласил в Казахстан войска ОДКБ – из России, Белоруссии, Кыргызстана и Армении.

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