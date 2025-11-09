Скелет одного из последних динозавров в мире выставили на продажу: какая сумма

Скелет динозавра / © Associated Press

Окаменелость динозавра по имени Спайк, один из последних представителей вида Caenagnathid, выставлена на продажу по стартовой цене £3 миллиона на аукционе Christie’s. Аукцион пройдет 11 декабря.

Спайк пролежал в земле не менее 66 миллионов лет, и его остатки были тщательно собраны и восстановлены. Он состоит примерно из 100 костей, что является чрезвычайной редкостью для этого вида, ведь обычно находят лишь отдельные фрагменты, например часть клюва или одну конечность.

Его внешний вид, по словам экспертов, был достаточно впечатляющим: большой гребень на голове, длинные ноги, похожие на ноги казуара, острые когти на передних конечностях и челюсти, приспособленные для захвата добычи. Вероятно, он был покрыт перьями, подтверждающими следы на костях запястья, напоминающими следы от перьевых стержней.

Аукцион Christie’s ожидает большой интерес коллекционеров динозавров со всего мира. Хотя стартовая цена составляет от £3 до £5 миллионов, окончательная сумма может быть значительно выше, учитывая растущий спрос на ископаемые остатки. В ноябре прошлого года пара аллозавров — взрослый и молодой — была продана за сумму, превысившую £8 миллионов.

Напомним, на высоте 3000 метров обнаружили скелет одного из самых древних динозавров в мире. Динозавр назвали Huayracursor jaguensis. Его останки сохранились очень хорошо.