Скелет в шкафу: милая старушка 20 лет скрывала страшную тайну

Мужчина решил отремонтировать дом, чтобы сделать сюрприз матери, но вместо этого отправил ее на скамью подсудимых.

"Скелет в шкафу" – это не всегда идиоматическое выражение. Иногда это может быть жуткой реальностью, скрываемой десятилетиями. Именно такая страшная находка ждала 29-летнего британца Лесли Харви в доме его матери.

Эту шокирующую историю рассказал DailyStar.

Лесли Харви хотел сделать доброе дело, отремонтировав дом своей мамы в Северном Уэльсе, пока она находилась в больнице, но то, что он обнаружил, раскрыло темную тайну, которую она скрывала 20 лет.

Открыв шкаф наверху лестницы, он с ужасом обнаружил мумифицированные человеческие останки. Внезапно его милая 65-летняя мамочка Сара Джейн Харви стала подозреваемой в убийстве, поскольку ее дом оказался местом преступления.

Сам Лесли уже давно жил отдельно от матери с женой и маленьким сыном, но его детство прошло именно в доме матери. Мужчина вспоминал, что всегда хотел узнать, что находится внутри огромного шкафа на лестничной клетке под самой крышей. Но шкаф всегда был заперт, а его мать рассказывала, что там хранятся забытые вещи бывших арендаторов, которым Сара Джейн сдавала комнаты во время Второй мировой войны.

В мае 1960 года Лесли наконец остался в доме один и подумал, что нужно выбросить старый шкаф вместе с хламом, который там хранится. Когда мужчина сломал замок и открыл дверцу, он увидел сморщенную человеческую ступню под толстым слоем паутины и пыли. Откинул истлевшее одеяло, он увидел мумифицированное тело в ночной сорочке, сложенное пополам.

В дальнейшем судмедэксперты отметили, что условия в шкафу были идеальными для мумификации тела благодаря тому, что наверху было вентиляционное отверстие и шкаф продувался сквозняками.

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Миссис Харви, которую первоначально допрашивали в больнице, рассказала, что найденный труп – это ее бывшей квартирантка Фрэнсис Элис Найт. Еще до начала войны миссис Найт, которой тогда было около 60 лет, сняла комнату в доме Харви после развода с мужем-стоматологом. По условиям развода муж выплачивал ей еженедельное содержание в размере 2 фунтов стерлингов.

Миссис Найт отличалась слабым здоровьем и часто жаловалась на боли в мышцах. По словам миссис Харви, в одну особенно плохую ночь 1940 года она пошла приготовить квартирантке чашку чая, но, вернувшись, обнаружила миссис Найт мертвой.

Вместо того чтобы сообщить властям о смерти женщины, она перенесла тело в шкаф и закрыла его на долгих 20 лет. Своим соседям миссис Харви сказала, что квартирантка переехала в дом престарелых.

Как оказалось, муж миссис Найт еще много лет продолжал выплачивать содержание своей бывшей жене, а миссис Харви исправно его получала по почте. За это время женщина обманным путем получила в общей сложности более двух тысяч фунтов стерлингов.

После осмотра мумифицированного тела судмедэксперты установили, что женщина была задушена: на ее шее был завязан чулок, а на шее сохранилась специфическая борозда. Поэтому полиция обвинила миссис Харви в убийстве с целью получения денег жертвы.

На суде миссис Харви утверждала, что ее квартирантка страдала от сильной простуды, а для лечения больного горла, что "общеизвестно", нужно обматывать чулок вокруг шеи. Адвокаты настаивали, что обвинение не предоставило "убедительных доказательств" того, что миссис Найт была задушена чулком.

В итоге миссис Харви была оправдана по делу об убийстве, но признана виновной в получении денег обманным путем и приговорена к 15 месяцам тюремного заключения. После освобождения она отправилась жить в дом престарелых и вскоре умерла от рака. Однако история о скелете в шкафу на этом не закончилась.

Как оказалось, недвижимость "с темным прошлым" в 1990-х годах выкупила Трейси Джонс и сдала дом в аренду своему брату. Однако, когда мужчина узнал, какие секреты хранила бывшая хозяйка, он просто сбежал из дома.

Впоследствии новая хозяйка стала жить в доме со своей семьей. По ее словам, в то время "дом с мумией" был очень популярен, и к ним часто приезжали туристы на один день.

Дочь Трейси Кэлли, которая до сих пор живет в этом доме, рассказала журналистам, что в доме обитает призрак миссис Найт.

"Иногда слышно, как она идет по лестничной площадке, она довольно тяжело ступает. В доме пропадают вещи, а иногда ей нравится играть с вашим феном и электроприборами", – рассказала девушка.

До сих пор никто точно не знает, как умерла миссис Найт и действительно ли ее неупокоенный дух не может покинуть этот старый дом. Но и спустя 65 лет после обнаружения скелета в шкафу миссис Харви, о нем продолжают говорить.

Напомним, в Великобритании жители мест, где раньше фиксировали паранормальные явления, начали сообщать, что в последние несколько лет перестали сталкиваться с привидениями. Это вызвало беспокойство экспертов. Специалисты говорят, что привидения можно "перезарядить".

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