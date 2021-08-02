Скидки на доставку еды и такси: как в Британии поощряют молодежь вакцинироваться против COVID-19

Скидки на доставку еды и такси: как в Британии поощряют молодежь вакцинироваться против COVID-19

В правительстве спешат с прививками из-за штамма "Дельта".

Дешевая пицца — для вакцинированных. В Великобритании решили поощрять молодежь к вакцинации скидками на доставку еды и такси.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 августа.

Новости мира: в Великобритании призывают молодежь к прививкам скидками на доставку еды и такси

Сейчас по крайней мере одну дозу в стране получили уже около 88% взрослого населения. Однако около 3 млн человек в возрасте до 30 еще ни разу не вакцинировались. В правительстве спешат с прививками из-за штамма "Дельта". Хотят завершить вакцинацию до конца лета, поэтому и прибегли к поощрению в виде скидок.

Напомним:

Президент США Джо Байден призывает правительства штатов и местные власти предлагать 100 долларов каждому американцу, который вакцинируется от COVID-19.

каждому американцу, который вакцинируется от COVID-19. А в сельских районах Индонезии начали раздавать цыплят, чтобы стимулировать местных жителей вакцинироваться от COVID-19. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививки.

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