Склады с ракетами поставили возле ПВО: в Джанкое прилетело по С-300 — Атеш

Попадание зафиксировано по 31 дивизии ПВО ВС РФ в Крыму.

Во время "прилета" 17 апреля по аэродрому в Джанкое уничтожен новейший комплекс ПВО – С-300, а также серьезно повреждены другие единицы комплекса.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

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"Подтверждается детонацию в точке по координатам 45.7092211, 34.4270056. Ранее на этой локации наши агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры. Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки", - говорится в сообщении.

По данным партизан, зафиксировано серьезное попадание в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО 4 армии ВКС РФ.

Напомним, по данным телеграмм-канала Крымский ветер, в результате "прилета" по аэродрому в Джанкое погибли около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены.

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