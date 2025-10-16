Склонил подростка к самоубийству в прямом эфире: в Германии будут судить маньяка

В Германии арестовали маниака, обвиняемого в доведении до самоубийства онлайн / © Associated Press

21-летнему мужчине в Германии выдвинули сотни уголовных обвинений, в том числе в доведении до самоубийства 13-летнего американского подростка, произошедшего во время прямой трансляции в Интернете. По версии следствия, злоумышленник привлекал детей со всего мира в садистскую онлайн-сеть, где совершал над ними сексуальное насилие и побуждал наносить себе вред.

Об этом пишет The Guardian.

Сеть «764» и 204 обвинения

Обвиняемый – 21-летний гражданин Германии иранского происхождения. Среди сотен обвинений, выдвинутых против него, — совершение одного убийства и пяти покушений на убийство в роли «косвенного исполнителя», что означает склонение жертв к летальным действиям.

По данным следствия, подозреваемый, использовавший псевдоним "Белый Тигр" (White Tiger ), был частью виртуальной сети насильников и манипуляторов, известной как "764" . Его обвиняют в том, что он манипулировал более 30 детьми из разных стран, совершая онлайн сексуальное насилие и эксплуатацию.

По материалам уголовного дела, обвиняемый совершал преступления с января 2021 года , когда ему было всего 16 лет, по сентябрь 2023 года . Самое тяжелое обвинение касается 13-летнего мальчика из США, которого «Белый Тигр» якобы довел до самоубийства в 2022 году. Более того, трансляция самоубийства велась в прямом эфире.

Метод «Белого Тигра» и запоздалая реакция власти

Следствие установило, что «Белый Тигр» находил уязвимых детей и подростков в онлайн-чатах или играх, устанавливал с ними эмоциональную связь (груминг), а затем эксплуатировал, заставляя создавать контент сексуального характера и наносить себе вред на камеру. К моменту ареста в июне этого года следствие уже идентифицировало восемь жертв «Белого Тигра» в возрасте от 11 до 15 лет из Германии, Великобритании, Канады и США.

Это дело вызвало много вопросов относительно того, могли ли немецкие правоохранительные органы предотвратить эти преступления, если бы действовали быстрее. Журналистам стало известно, что Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) из США еще в 2021 году предупредил немецкие власти об онлайн-маниаке, известном в Сети под ником «Белый Тигр».

NCMEC предоставил немецкой полиции подробный 40-страничный документ с расшифровками чатов с платформы Discord, где «Белый Тигр» требовал фотографии двух девочек, призвал их к самоповреждению и подталкивал к самоубийству.

"Полиция тогда допросила подозреваемого, но его арестовали только в этом году", - отмечает издание.

Во время ареста полиция изъяла у обвиняемого холодное оружие — ножи, кастеты и палку — а также компьютеры и жесткие диски, которые сейчас исследуют криминалисты. Ввиду чрезвычайно чувствительного характера преступлений прокуратура Гамбурга не разглашает деталей совершенных преступлений и подробностей следствия.

