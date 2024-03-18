Сколько атак по российским НПЗ нанесли дроны с начала года и какие последствия – The Insider

Следующими целями для атак могут стать Рязань и Самара.

В России с начала 2024 года беспилотники уже 15 раз атаковали 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах страны.

Об этом сообщает издание The Insider в своей публикации и телеграм-канале.

С начала года было поражены уже 13 российских НПЗ.

"Атаки далеко не безобидны. В случае удачного попадания НПЗ может выйти из строя на длительное время, а санкции усложняют ремонт. Если одновременно встанут три южных нефтеперерабатывающих завода, то возможны серьезные перебои с поставкой топлива для фронта", — говорится в публикации.

По подсчетам The Insider, общая установленная мощность атакуемых заводов – 178 млн т в год, но значительные повреждения получили всего восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 млн т в год.

"Если же учитывать лишь достоверно поврежденные установки первичной переработки нефти, то кампания воздушных ударов затронула пока только 46 млн т в год мощностей переработки, что соответствует 14% от всей мощности НПЗ и 17% от переработанной в 2023 году нефти", — говорится в сообщении издания.

Собеседник издания в нефтяной отрасли заявил, что учитывая определенные факторы, следующими целями для атак могут стать Рязань и Самара.

"Во-первых, они потенциально достижимы. А во-вторых, как раз играют немаловажную роль в поставках для армии", – сказал собеседник.

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"Рязанская нефтеперерабатывающая компания", принадлежащая "Роснефти", является третьим в стране и крупнейшим в Центральном федеральном округе НПЗ. За год один этот завод способен покрыть потребности армии и произвести 3,6 млн т бензина, 4,5 млн т дизтоплива и 1,2 млн т авиатоплива.

Издание отмечает, что неподалеку от Самары расположены Куйбышевский (7 млн т), Новокуйбышевский (8,3 млн т) и Сызранский (8,5 млн т) НПЗ той же "Роснефти".

"Но даже если остановятся заводы на юге России, страна найдет топливо для армии, сходятся во мнении опрошенные эксперты, "в армии топлива не будет, только если взорвут все НПЗ в России", иначе "хоть из Сибири, но привезут", – говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны за последнее время успешно атаковали уже 12 НПЗ на территории России. Издание "ЭнергоБизнес" опубликовало карту пораженных заводов.

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