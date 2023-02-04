Сколько беженцев из Украины зарегистрировано в Европе: в ООН посчитали

Больше всего украинских беженцев со статусом временной защиты — в Польше.

Количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты в Европе по состоянию на 31 января 2023 года, составляет 4 миллиона 823,33 тысячи.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По подсчетам УВКБ ООН, больше всего украинских беженцев со статусом временной защиты по-прежнему в Польше – 1 млн 563,39 тысяч, за два месяца их количество увеличилось на 55,5 тысяч.

Отмечается, что количество украинских беженцев со статусом временной защиты в Европе к концу января 2023 года превысило 4,95 млн человек, однако позже данные по Германии были обновлены за два месяца, согласно которым зафиксировали снижение количества украинцев в стране с таким статусом более чем на 140 тысяч – до 881,4 тысяч.

На третьем месте — Чехия, где количество зарегистрированных для временной защиты беженцев из Украины выросло с конца ноября на 22,7 тысячи — до 485,1 тысячи.

На четвертом месте Италия – 169,31 тысяч (прирост на 5,1 тысяч). Далее следует Испания – 161,01 тысячи (рост на 6,5 тысячи).

Великобритания – 158,8 тысяч (рост на 12,6 тысяч) и Болгария – 151,71 тысяч (рост на 5,7 тысяч).

Более 100 тысяч украинцев зарегистрировались для временной защиты во Франции, Румынии и Словакии: соответственно 118,99 тысяч (данные на 21 октября), 110,9 тысяч (рост на 33 тысяч) и 107,00 тысяч (рост на 5,8 тысяч) .

В Австрии зарегистрировано 92,44 тысяч украинских беженцев (рост на 5,5 тысяч), Нидерландах – 85,21 тысяч (рост на 6 тысяч), Швейцарии – 78,89 тысяч (рост на 9,3 тысяч), Литве – 73, 61 тысяча (рост на 3 тысячи)

Также украинские беженцы зарегистрированы в Ирландии – 72,58 тысяч (рост на 8,3 тысяч), Бельгии – 64,41 тысяч (рост на 4,9 тысяч), Португалии – 57,11 тысяч (рост на 4,2 тысяч) и Швеции – 51,23 тысяч (рост на 2,8 тысяч).

В Финляндии зарегистрировано 49,29 тысяч украинских беженцев (рост на 5,5 тысяч), Латвии – 45,3 тысяч (рост на 2,5 тысяч), Эстонии – 42, 83 тысяч (рост на 4,1 тысяч), Норвегии – 38,58 тысяч (рост на 6,5 тысяч), Дании – 37,69 тысяч (рост на 2,7 тысяч) и Венгрии – 33,63 тысяч (рост на 1,3 тысяч).

Количество украинских беженцев со статусом временной защиты в Греции составляет 20,96 тысяч (рост на тысячу), на Кипре – 20,6 тысяч (рост на 2,3 тысяч), в Хорватии – 20,49 тысяч (рост на 1,4 тысяч) ).

В Словении зарегистрировано 8,66 тысяч украинских беженцев, Черногории – 7,92 тысяч, Исландии – 2,24 тысяч, на Мальте – 1,54 тысяч, в Сербии и Косово – 1,23 тысяч и Лихтенштейне – 0,54 тысяч.

Напомним, опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

Впрочем, в Польше 58% украинцев снимают жилье за ​​свой счет. За средства польского государства живут всего 5% украинских беженцев.

Украинские студенты-беженцы провели фотоаукцион в Берлине и собрали деньги на генераторы в больнице

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