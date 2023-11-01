Сколько боеприпасов для артиллерии КНДР предоставила России: ответ разведки Южной Кореи

Северная Корея предоставила более 1 миллиона артиллерийских снарядов и другое вооружение России. Речь идет о примерно 10 партиях военной помощи с начала августа, чтобы помочь Москве в войне против Украины.

Об этом сообщила разведка Южной Кореи.

По словам члена Палаты представителей Ю Сан Бума от правящей Партии народной власти, этого количества артиллерийских снарядов России хватит на два месяца.

Также есть информация о том, что примерно в середине октября КНДР направила в Россию экспертов по системам залпового огня.

Страны усиливают сотрудничество

В сюжете ТСН.ua отмечается, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном усилилось с началом полномасштабного вторжения России в Украину, особенно учитывая, что обе страны имеют диктаторские режимы и находятся в международной изоляции. В этом году участились встречи между чиновниками двух стран:

в июле в КНДР ездил с визитом Сергей Шойгу;

в сентябре Ким Чен Ын приехал на встречу с Путиным во Владивосток.

И именно в этот период продолжались активные поставки боеприпасов. У КНДР есть одни из крупнейших в мире складов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен, которое Россия использует в Украине.

Неоднократно обеспокоенность этим сотрудничеством выражали и в Белом Доме. В октябре американская сторона сообщала, что режим Ким Чен Ына предоставил России тысячу контейнеров военного оборудования и боеприпасов.

Ранее речь шла о том, к чему может привести передача снарядов Северной Кореей российским захватчикам.

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