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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Сколько боеприпасов КНДР уже передала РФ: разведка Южной Кореи ошарашила цифрами

КНДР передала России более 12 миллионов снарядов калибра в 152 мм и около 28 000 контейнеров с оружием и боеприпасами.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Лидер КНДР помогает Путину в войне против Украины

Лидер КНДР помогает Путину в войне против Украины / © Associated Press

Военная разведка Южной Кореи заявила, что Северная Корея продолжает поставлять России артиллерийские снаряды для поддержки войны против Украины и уже предоставила более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм.

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на разведывательные службы Южной Кореи.

По данным разведки, Северная Корея предоставила около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

«Если рассчитывать с учетом отдельных снарядов калибра 152 мм, количество поставленных снарядов предполагается на уровне более 12 миллионов», — заявило разведывательное управление.

Yonhap отмечает, что с октября прошлого года Северная Корея предоставила России не только оружие, но и около 13 тысяч военнослужащих.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «безоговорочной поддержке» Северной Кореи действий России в войне против Украины. Ким Чен Ын подтвердил готовность и дальше активно сотрудничать с Москвой, в частности, по войне в Украине.

По информации украинской военной разведки, Северная Корея планирует отправить до 30 тысяч солдат для поддержки наступления Москвы. Снабжение может начаться уже в июле или августе этого года.

Кремль официально не подтвердил эти планы, однако главы МИД Сергей Лавров не возразил, что войска КНДР могут участвовать в войне против Украины на украинских территориях, ведь раньше их преимущественно использовали в Курской области.

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