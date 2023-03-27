Сколько будет людей на Земле до конца века: неожиданное заключение экспертов

По одному из сценариев, который называется "гигантский скачок", численность населения снизится до шести миллиардов

Население планеты может уменьшиться до шести миллиардов к концу столетия, если будут "беспрецедентные инвестиции" в борьбу с бедностью и неравенством.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на новое исследование.

Согласно текущим экономическим тенденциям, эксперты говорят, что численность населения может достичь пика в 8,6 миллиарда в 2050 году, прежде чем упасть до 7 миллиардов в 2100 году.

По словам исследователей, экономическое развитие тесно связано со снижением уровня рождаемости, поскольку оно улучшает доступ к образованию и медицинским услугам.

Исследователи использовали систему моделирования Earth4All, чтобы исследовать два потенциальных результата для этого столетия.

По одному из сценариев, который называется "гигантский скачок", численность населения снизится до шести миллиардов только при условии конкретных инвестиций в образование и здравоохранение "вместе с чрезвычайными изменениями политики в отношении продовольственной и энергетической безопасности, неравенства и гендерной справедливости".

"Мы знаем, что быстрое экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода оказывает огромное влияние на уровень рождаемости", — объяснил руководитель проекта Earth4All и директор Центра устойчивого развития Норвежской бизнес-школы Пер Эспен Стокнес.

По его словам, уровень рождаемости падает, когда девушки получают доступ к образованию, а женщины расширяют экономические возможности и имеют доступ к лучшему медицинскому обслуживанию.

Исследователи также обнаружили, что численность населения не является основным фактором изменения климата, хотя меньшая численность населения считается лучшей для окружающей среды.

Напомним, что по оценкам ООН, по состоянию на ноябрь прошлого года население мира составляет 8 миллиардов человек. Более трети населения мира проживает в Индии и Китае.

Ранее демографы предупреждали, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости в Украине.

Читайте также: