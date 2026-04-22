Сколько будет продолжаться разминирование Ормузского пролива: в Пентагоне дали неутешительный прогноз

Блокада Ормузского пролива может длиться месяцами / © Associated Press

Для полного очищения Ормузского пролива от иранских мин американским военным понадобится не менее полугода, причем операция вряд ли начнется до окончательного завершения боевых действий. Такой длительный процесс означает, что негативные экономические последствия конфликта и высокие цены на нефть могут сохраниться до конца этого года или даже дольше.

Засекреченные оценки Министерства обороны США, представленные членам Конгресса, раскрыло издание The Washington Post со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Засекреченный брифинг и минная угроза

По информации источников, чиновник Минобороны США поделился этими сроками во вторник, 21 апреля, во время закрытого брифинга для членов Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил. Законодателям сообщили, что иранские военные могли установить более двух десятков мин в самом проливе и на прилегающих территориях, которые критически важны для транспортировки около 20% всей мировой нефти.

"Некоторые мины были запущены дистанционно с помощью GPS, что значительно усложнило их обнаружение", - поделился деталями один из участников брифинга.

Другую часть взрывных устройств иранцы, вероятно, расставляли с небольших лодок. В то же время, официальный представитель Пентагона назвал эту информацию недостоверной, обвинив прессу в преследовании собственных интересов, а Центральное командование США и Белый дом вообще отказались от комментариев.

Экономические и политические последствия для США

Помимо экономического удара, продолжительная блокировка пролива имеет серьезные политические последствия в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. По последним опросам, решение президента Дональда Трампа начать войну оказалось крайне непопулярным среди большинства американцев и даже внесло раскол в его собственный электорат.

С момента начала конфликта в феврале средняя стоимость галлона бензина в США выросла почти на доллар и сейчас превышает отметку в 4 доллара. Хотя американский лидер недавно уверял, что цены существенно упадут еще до выборов, в Министерстве финансов предупреждают, что возврат к привычным показателям возможен не раньше конца сентября.

Дипломатический тупик и методы разминирования

Блокировка судоходства в Ормузском проливе остается главным камнем преткновения в конфликте. Вашингтон требует от Тегерана отказаться от ядерной программы, сдать обогащенный уран и полностью открыть водный путь, угрожая дальнейшими военными ударами. Иран же категорически отказывается от переговоров, пока США не снимут военно-морскую блокаду, которая подавляет их нефтезависимую экономику.

Хотя Дональд Трамп накануне заявлял об успешном обезвреживании мин и пытался успокоить рынки разговорами о скором мирном соглашении, реальная ситуация остается напряженной. Некоторые коммерческие суда смогли пройти по проливу во время временного перемирия, но движение снова остановилось после новых нападений на танкеры.

Пока остается непонятным, как именно американские военные планируют проводить масштабное разминирование. Среди возможных вариантов должностные лица рассматривают привлечение вертолетов, беспилотных аппаратов и специальных подразделений водолазов-минеров. Однако независимые эксперты предупреждают, что даже частично заминированный водный путь будет отпугивать большинство судовладельцев и страховщиков, что приведет к длительной нестабильности на мировых энергетических рынках.

Напомним, контроль над Ормузским проливом дает Ирану финансовое и политическое преимущество.