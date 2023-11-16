Сколько будет продолжаться война РФ против Украины: американский политолог сделал прогноз для Time

Запад может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому что-то "в обмен на его готовность начать торговаться с Путиным".

Патовая ситуация в войне России против Украины будет длиться не менее года.

Такое мнение высказал в своей колонке в Time американский политолог армяно-немецкого происхождения, преподаватель Колумбийского университета Ян Бреммер.

По его словам, украинское контрнаступление не достигло значительного прогресса так же, как и российские контратаки, однако Кремль все еще контролирует "приблизительно 18 процентов территории Украины".

При этом политолог отметил, что Россия увеличила собственное производство ракет и боеприпасов и постоянно получает значительную материальную поддержку от Северной Кореи и Ирана, в то время как в западных странах усиливаются "опасения, что налогоплательщики США и Европы финансируют тупиковую ситуацию, которая становится все более дорогой".

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Ян Бреммер подчеркнул, что украинские власти не могут отдать РФ захваченные территории, за защиту которых пали десятки тысяч воинов. Но он выразил мнение, что Запад мог бы предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому что-то "в обмен на его готовность начать торговаться с Путиным".

Среди таких предложений политолог рассматривает вероятное обещание профинансировать полную реконструкцию страны, в частности, за счет замороженных российских активов, а также гарантированное вступление в ЕС и полноправное членство в НАТО с гарантиями защиты.

Однако эксперт отметил, что ситуация может измениться, если президентские выборы в США в ноябре следующего года выиграет Дональд Трамп. Поэтому патовая ситуация в войне, по его мнению, продлится минимум год.

То, что война не закончится до конца 2023 года, стало очевидным для всех украинцев. Европейские политики и военные эксперты начали высказывать новые предположения. Насколько затянется война с Россией, что говорят об этом в Украине и мире читайте на ТСН.ua.

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