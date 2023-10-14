Сколько человек выехали из Сектора Газы еще до приказа Израиля – данные ООН

Израиль приказал жителям Сектора Газы за сутки покинуть свои дома.
Израиль 13 октября приказал жителям северной части Сектора Газы переселиться на юг анклава в течение 24 часов. По данным ООН, более 423 000 тыс. человек покинули свои дома еще до того, как Израиль озвучил свой приказ.
Об этом сообщила ООН, передает The Times of Israel.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в полночь в пятницу сообщила ООН о том, что все палестинское население к северу от Газы должно переселиться в южную часть в течение 24 часов.
ЦАХАЛ приказал в своем обращении всем северянам сектора Газы переместиться на юг, против этого выступила террористическая организация ХАМАС и президент Палестины Аббас.
Согласно данным отчета компании Demographia, в городской зоне вокруг Газы на севере региона проживают 1,851 млн человек.
Напомним, по данным СМИ, Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из Сектора Газы.
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