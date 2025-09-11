Сколько денег Польша потратила на сбитие дронов 10 сентября: сумма просто поражает

В Польшу залетели дроны / © Getty Images

Реклама

Польша потратила 400 тысяч евро на сбитие одного российского беспилотника, который стоит всего несколько тысяч евро.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

«НАТО окончательно установило, что три российских беспилотника были сбиты ракетами AIM-9 Sidewinder из двух истребителей F-35, четвертый мог упасть сам», — пишут журналисты.

Реклама

Издание добавляет, что только небольшое количество российских БпЛА в польском воздушном пространстве было уничтожено ночью.

«В долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла», — сказал изданию высокопоставленный офицер НАТО.

Напомним, во время воздушной атаки по Украине, которую устроила Россия, пострадала Польша.

Почти два десятка беспилотников, залетевших в воздушное пространство Польши во время массированного удара по Украине, польские военные назвали «актом агрессии, который угрожал безопасности граждан».

Реклама

Польша попросила применить статью 4 Североатлантического договора, позволяющую членам НАТО выносить вопросы на рассмотрение Североатлантического совета — главного политического органа НАТО.

Статья гласит, что если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены НАТО сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО. И после этого будут делать все, чтобы помочь подвергшейся нападению стране.

Хотя это событие и обсудят на Североатлантическом совете, пока реакция других стран Альянса не столь тревожна, как в Польше.

В России традиционно заявили, что это не их дроны.

Реклама

«Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Зачастую даже не пытаясь предоставить хоть какую-нибудь аргументацию», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.