Сколько денег Польша потратила на Украину за три года войны: Варшава "выставила" счет

Несмотря на жалобы польских властей, украинские беженцы и "заробитчане" платят большие суммы налогов, что положительно влияет на экономику Польши

В Польше подсчитали, сколько денег потратили на помощь Украине и украинским беженцам за три года полномасштабной войны.

Об этом сообщает польское издание Money.pl.

В частности, Польша передала Украине военную помощь на сумму 3,23 млрд евро, или более 14 млрд злотых (142 млрд грн).

Отмечается, что среди других стран Польша занимает седьмое место по величине помощи оружием, и десятое место по индивидуальной гуманитарной помощи – 0,5 млрд евро. Согласно этим оценкам, общая стоимость помощи, предоставленной Украине Польшей, достигла 5 млрд евро.

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Согласно польским официальным данным, Польша занимает первое место среди стран, оказавших помощь Украине, по размеру расходов на помощь по отношению к ВВП. Согласно заявлению, общая поддержка, оказанная Украине, достигла 4,91%. ВВП Польши. Из них 4,2% — это расходы на помощь украинским беженцам, и только 0,71% ВВП было направлено непосредственно на поддержку Украины.

"Расходы Польши на войну в Украине сложно оценить", — сказал Анджей Кубисяк, заместитель директора Польского экономического института (PIE).

Польский экономический институт жалуется, что война в Украине и сокращение поставок энергоносителей из России повлекли за собой резкий рост цен на энергоносители, что привело к дестабилизации европейского рынка.

Тем не менее, несмотря на расходы, присутствие украинских беженцев положительно повлияло на экономику Польши. Благодаря высокому уровню трудоустройства украинцев ВВП Польши вырос на 0,7-1,1%, а в долгосрочной перспективе этот эффект вырастет до 0,9-1,35%.

Граждане Украины платят значительные суммы налогов в Польше, которые составляли примерно 10,1-13,7 миллиарда злотых (102,5-139 млрд грн) в 2022 году и 14,7-19,9 миллиарда злотых в 2023 году. Эти суммы уже превышают государственные расходы на помощь беженцам, которые составили 5 миллиардов злотых в 2023 году.

Напомним, что Польша передаст Украине больше Starlink для ВСУ.

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