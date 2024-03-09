Сколько еще лет Путин может быть у власти: политолог поразил цифрой

На сегодняшний день Кремль активно занимается структурой власти на оккупированных территориях Украины.
Глава Кремля Владимир Путин рассчитывает быть у власти в России еще не один президентский срок, а именно – до 2036 года.
Такое мнение высказал политический эксперт Александр Морозов в эфире Эспрессо.
"Действительно, общество, точнее сказать население, теперь как-то редко употребляем слово "общество" в отношении России, чтобы не ожидать, что там есть гражданское общество, которое влияет на процессы. Нет, есть население, и мы можем говорить о социальных группах, которые, в зависимости от профессий или местопребывания, теперь извлекают выгоду от путинской войны или что-то теряют, но поджали хвосты и остаются наиболее лояльными и готовы быть в дальнейшем", — сказал Морозов.
По его мнению, диктаторский режим уже давно выстроил свою модель управления Россией, и сегодня Кремль активно занимается структурой власти на оккупированных территориях Украины.
"Это все процесс, рассчитанный надолго. Путин дает нам понять, что он идет не в одну следующую каденцию, а в две, то есть планируйте до 2036 года, не до 2030-го. Вот так он себе видит эту ситуацию. Мы не можем. сказать, что все это у него получится, потому что есть много факторов, которые мы не можем прогнозировать, но Кремль планирует так", — добавил он.
Напомним, как сообщили в американском Институте изучения войны, Кремль рисует рейтинги Путину перед "президентскими выборами".
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