Сколько европейцев поддерживают продолжение финансовой и военной помощи Украине: опрос

По результатам опроса, 9 из 10 граждан ЕС поддерживают предоставление гуманитарной помощи Украине.
Жители стран Европейского Союза продолжают поддерживать Украину и выступают за оказание разной помощи как гуманитарной, так и военной. В частности, более 70% опрошенных выступают за продление финансовой и военной помощи.
Об этом свидетельствуют итоги опроса Евробарометра, результаты которого были опубликованы на сайте Европейского Союза.
Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября 2023 года в 27 странах-членах ЕС и в нем принял участие 26 471 гражданин. Кроме того, полученные результаты также сравнили с опросом, проводимым в мае — июне 2023 года.
О чем свидетельствуют результаты опроса
По результатам опроса, 9 из 10 граждан ЕС поддерживают предоставление гуманитарной помощи Украине – 89% опрошенных. По сравнению с прошлым опросом поддержка в этом вопросе даже выросла на 1%.
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За продление финансовой поддержки выступают 72% опрошенных, а за оказание военной помощи – 60% граждан Евросоюза. Стоит отметить, что количество выступающих категорически против предоставления оружия не изменилось — всего 14% от числа опрошенных.
Результаты этого опроса также продемонстрировали высокий уровень поддержки на пути вступления в ЕС (поддерживает 61%), а более 84% европейцев согласны с приемом в ЕС людей, которые спасаются от войны.
Хотя российские пропагандисты пытаются вбрасывать фейки, мол, в ЕС "устали от войны" и уровень поддержки якобы уменьшается. Однако реальные данные говорят об обратном — в Европе продолжают поддерживать Украину, а количество выступающих против какой-либо помощи — либо не меняется, либо уменьшается.
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