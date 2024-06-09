Сколько истребителей Mirage 2000-5 Франция может передать Украине: La Tribune подсчитала

По информации издания, Франция сможет поставить Киеву не больше шести Mirage 2000-5. Еще шесть могут купить в трех странах, имеющих эти самолеты на вооружении.

Франция объявила, что передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и обеспечит подготовку украинских пилотов и техперсонала. Однако президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать точное количество истребителей Mirage 2000-5, которые поступят в Украину.

Издание La Tribune выяснило, сколько таких самолетов Франция сможет отправить Украине.

По информации издания, Франция не может поставить Украине великую партию истребителей Mirage 2000-5, если не хочет ослабить собственные ВВС. В общей сложности Париж может предоставить не более шести истребителей Mirage 2000-5.

"Чтобы сохранить эскадрилью (20 самолетов), ВВС, имеющие всего 26 Mirage 2000-5, должны были бы отказаться от шести. Это слишком мало, чтобы реально помочь Украине, которая любой ценой хочет восполнить существенный пробел в возможностях противовоздушной обороны", – говорится в статье.

Остальные самолеты придется искать на международном рынке.

Издание предполагает, что Макрон может вести переговоры с руководством трех стран, вооруженных этими самолетами – Греции, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Вероятно, он попытается убедить их передать или продать партию истребителей для отправки в Украину. В общей сложности Киев может рассчитывать на 12 истребителей от Парижа и союзников, считает La Tribune.

Напомним, 7 июня президент Франции Макрон заявил, что передаст Украине истребители Mirage 2000 года.

Ранее мы писали, когда Украина получит истребители Mirage 2000-5 и изменит ли "подарок Макрона" ход войны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.