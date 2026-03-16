Сколько КНДР заработала на войне в Украине: аналитики назвали шокирующие суммы

Северная Корея могла получить от 7,67 до 14,4 млрд долларов благодаря экспорту оружия в Россию и участию своих военных в войне против Украины. Об этом свидетельствуют данные отчета Им Су Хо из Института стратегии национальной безопасности, где проанализировали экономические выгоды Пхеньяна от сотрудничества с Кремлем.

Об этом сообщает Yonhap.

По оценкам экспертов, с октября 2024 года КНДР четырежды отправляла свои подразделения в РФ. Общая численность контингента превысила 20 тысяч солдат. Прямые доходы Пхеньяна от развертывания войск, включающих зарплаты военным и выплаты за погибших, оцениваются в 620 млн долларов.

Прогнозируется, что при сохранении текущей ситуации Северная Корея будет ежегодно зарабатывать на своих солдатах около 560 млн долларов. Согласно отчету, охватывающему период с августа 2023 года по декабрь прошлого года, доходы Пхеньяна исчисляются миллиардами долларов.

Кроме прямых финансовых вливаний, специалисты указывают на высокую вероятность получения КНДР дополнительных бонусов. Речь идет о передаче конфиденциальных военных технологий, дефицитных деталей и материалов, которые Россия может предоставить в качестве компенсации позже.

Напомним, Россия становится все более зависимой от иностранных боевиков в войне против Украины, поскольку ее вооруженные силы несут большие потери, чем способны компенсировать.

В настоящее время известно, что в войне на стороне России погибли и получили ранения шесть тысяч военных Северной Кореи.

По данным украинского ГУР, по состоянию на январь 2026 северокорейские солдаты находятся в Курской области.

Однако ранее сообщалось, что в январе Россия гораздо реже отправляла корабли в порты Северной Кореи. Это может свидетельствовать о сокращении объемов военных поставок между двумя странами.