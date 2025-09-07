Сколько контрактников набрала РФ в свою армию — в ГУР назвали цифру

РФ призвала около 280 тысяч военных по контракту / © Associated Press

С начала года и по состоянию на 1 сентября РФ привлекла в свою армию по контракту 280 тысяч окупантов.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью «Укринформу».

По его словам, Россия ежемесячно привлекает как минимум 35 тысяч военнослужащих в состав оккупационной армии.

«К сожалению, у них есть возможность, и она подкрепляется финансово пропагандой. Россия набирает ежемесячно минимум 35 000 военнослужащих. По нашим данным, на 1 сентября 2025 года Кремль призвал по контракту около 280 000 военнослужащих», — говорит представитель ГУР.

Он напомнил, что РФ производит большие выплаты контрактникам. На сегодняшний день это 2 млн рублей за подписание первого контракта. Поэтому, учитывая нынешние темпы, Кремль до конца года может полностью выполнить план по рекрутингу.

Волонтер Тарас Чмут сообщал, что Украина мобилизует ежемесячно 30 тысяч человек, но до боевых частей доходит всего 10 тысяч.