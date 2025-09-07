ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
886
Время на прочтение
1 мин

Сколько контрактников набрала РФ в свою армию — в ГУР назвали цифру

Ежемесячно Россия привлекает в свою армию 35 тысяч человек.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
РФ призвала около 280 тысяч военных по контракту

РФ призвала около 280 тысяч военных по контракту / © Associated Press

С начала года и по состоянию на 1 сентября РФ привлекла в свою армию по контракту 280 тысяч окупантов.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью «Укринформу».

По его словам, Россия ежемесячно привлекает как минимум 35 тысяч военнослужащих в состав оккупационной армии.

«К сожалению, у них есть возможность, и она подкрепляется финансово пропагандой. Россия набирает ежемесячно минимум 35 000 военнослужащих. По нашим данным, на 1 сентября 2025 года Кремль призвал по контракту около 280 000 военнослужащих», — говорит представитель ГУР.

Он напомнил, что РФ производит большие выплаты контрактникам. На сегодняшний день это 2 млн рублей за подписание первого контракта. Поэтому, учитывая нынешние темпы, Кремль до конца года может полностью выполнить план по рекрутингу.

Раньше мы писали, скольких украинцев планируют призывать ежемесячно.

Волонтер Тарас Чмут сообщал, что Украина мобилизует ежемесячно 30 тысяч человек, но до боевых частей доходит всего 10 тысяч.

Дата публикации
Количество просмотров
886
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie