Сколько миллиардов Путин зарабатывает на закрытии Ормузского пролива: в FT подсчитали

Владимир Путин / © Associated Press

Рост мировых цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, позволяет Москве получать значительные сверхдоходы от экспорта нефти. Ежедневный дополнительный доход России может достигать 150 миллионов долларов.

Об этом пишет издание Financial Times.

Причины роста доходов

Основным фактором явилось фактическое закрытие Ормузского пролива. Это привело к дефициту на мировом рынке и переориентации крупных потребителей, в частности, Китая и Индии, на российское сырье.

По данным аналитиков, Москва уже получила от 1,3 до 1,9 млрд долларов дополнительных налоговых поступлений от экспорта нефти с момента обострения ситуации в регионе. Дополнительным стимулом стал тот факт, что США несколько ослабили санкционное давление на РФ и снизили требования к Индии по прекращению закупок российской нефти. Это позволило большому количеству танкеров беспрепятственно направить грузы в Индийский океан.

Прогнозы до конца марта

Согласно расчетам FT, основанным на отраслевых данных, к концу марта 2026 года российский бюджет может дополнительно пополниться на сумму от 3,3 до 4,9 миллиарда долларов.

Отмечается, что такой сценарий возможен, если средняя цена на российскую нефть марки Urals в текущем месяце зафиксируется на уровне 70–80 долларов за баррель. Для сравнения, средний показатель за предыдущие два месяца составил около 52 долларов за баррель.

Война в Иране и рост цен на нефть — последние новости

Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной — Иран атакует танкеры, европейские базы и планирует диверсии у берегов США.

Российская Федерация каждый день получает от экспорта энергоносителей около полумиллиарда долларов, что позволяет агрессору покупать тысячи беспилотников для продолжения войны.

В результате войны выросли цены на нефть. В Дании уже призывали граждан избегать использования автомобилей. Власти вынуждены использовать нефтяные запасы страны из-за резкого повышения мировых цен на сырье.

Также и в Украине выросли цены на топливо. По состоянию на утро четверга, 12 марта, самые большие сети АЗС оставили цены на бензин без существенных изменений. Однако стоимость дизель выросла — кое-где — аж на 2 грн.