Сколько мобилизованных россиян погибли на фронте – данные СМИ

Мобилизированные россияне / © Getty Images

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронте погибли 15 077 мобилизованных россиян.

Такие данные приводят «Медиазона» и Русская служба ВВС.

Журналисты напоминают, что объявленная Кремлем мобилизация называлась частичной: под призыв должны были попасть только те, кто уже служил в армии и имел определенные военно-учетные специальности. На практике эти ограничения игнорировались. Среди получивших повестки оказались студенты, мужчины за 60 лет, многодетные отцы, инвалиды, а в отдельных случаях документы приходили даже умершим.

Почти половина мобилизированных — 42% — погибли в первый год после объявления «частичной мобилизации» осенью 2022-го.

Больше всего погибших мобилизированных россиян — из Башкортостана и Татарстана. Если считать на каждые 10 тысяч мужчин, то лидером по потерям среди мобилизованных с большим отрывом становится Бурятия

Наибольшие потери среди мобилизованных россиян пришлись на наступление оккупантов в районе Угледара (Донецкая область) в 2023 году, а также в ходе боев за Авдеевку с октября по декабрь того же года.

С 2024 года мобилизованные россияне также стали жаловаться, что их заставляют подписывать новые контракты.

