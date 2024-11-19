Сколько мужчин из Украины официально работают в Польше: цифры впечатляют

В Польше по состоянию на конец сентября 2024 года официально работает более 406 тысяч мужчин из Украины. Всего в этой стране по состоянию на конец сентября 2024 года трудоустроены почти 780 тысяч украинцев.

Об этом пишет польское издание wprost.pl со ссылкой на данные польского Учреждения социального страхования (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

"Среди миллиона застрахованных иностранцев более трех четвертей - граждане Украины. По данным ZUS, на конец сентября этого года было зарегистрировано 779,3 тыс. застрахованных лиц из Украины. И в этом случае тенденция растет, ведь в начале года их было 755 тыс. человек, а в 2022 году - 746 тыс. До начала войны в Украине в Польше работало чуть более полумиллиона украинцев", - пишут польские СМИ.

Больше всего украинцев работает в Мазовецком воеводстве (188,1 тыс.). Мазовия является явным лидером в этом отношении, опережая Нижнесилезское и Великопольское воеводства (92,7 и 89,5 тыс.).

Из почти 780 тысяч украинцев, работающих в Польше, 406,5 тысяч - мужчины и 372,7 тысяч - женщины. Чаще всего в Польше работают люди в возрасте 30-44 лет.

Работать в Польше может гражданин Украины, который проживает легально и имеет действительный вид на жительство или прибыл в эту страну в период с 24 февраля 2022 года в связи с военными действиями.

Ранее сообщалось, что находящимся за рубежом мужчинам ограничат выдачу прав. Они не смогут получить водительские права, если не выполнили требование об обновлении своих военно-учетных данных.

Напомним, польские фермеры анонсировали блокировку границы.

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