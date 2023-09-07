Сколько мужчин из Украины уехало в Польшу во время войны и избегают мобилизации: цифра поражает

Сколько из этих мужчин выехали из Украины по фальшивым документам, полякам неизвестно.

В Польшу после 24 февраля уехало 80 000 мужчин из Украины призывного возраста. В соседней стране не знают, сколько из них сбежало за фальшивыми документами во избежание мобилизации.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Согласно данным Главного управления пограничной службы Польши, 80 000 украинских мужчин призывного возраста въехали в Польшу после 24.02.2022 года и больше не пересекали границу с Украиной.

"Один человек мог пересекать границу до нескольких сотен раз. Но если отнять от этого количества выезд, то получится, что он въехал в Польшу, а затем уехал. Но если отнять выезды от въездов, то в Польше остается около 80 000 украинцев, которые потенциально могут подлежать мобилизации в стране. Сколько из них действительно соответствуют условиям освобождения от мобилизации? Неизвестно", — сказала спикер Пограничной службы Польши, лейтенант Анна Михальская.

Напомним, одна из стран Европы заявила, что "никогда не выдаст" сбежавших от мобилизации мужчин из Украины.

Читайте также: