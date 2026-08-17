Сколько на самом деле нужно в месяц для жизни в Польше: украинка показала реальные расходы

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Жизнь в крупных польских городах требует от украинцев немалых финансовых затрат даже на самые необходимые вещи. Украинка Анна, несколько лет проживавшая во Вроцлаве, поделилась детальной раскадровкой своего семейного бюджета перед тем, как принять решение о переезде в Германию, а впоследствии — в Испанию.

О конкретных суммах ежемесячных расходов девушка рассказала в своем блоге.

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Самая большая статья расходов — арендованное жилье

По словам украинки, они с парнем жили во Вроцлаве, который считается одним из крупных и недешевых городов страны. Самым тяжелым финансовым бременем для пары оказалась аренда недвижимости.

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За двухкомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров в районе в девяти километрах от центра и со старым ремонтом приходилось платить 3100 злотых в месяц.

Какие расходы на продукты и транспорт

Расходы на питание оказались значительно меньше оплаты жилья. Анна отметила, что покупали обычные продукты в бюджетных сетях.

«У нас довольно обычное меню было, каждый день красную рыбу не ели. Закупались обычно у Lidl или у Biedronka, и в месяц это получалось где-то 1800 злотых на двоих», — поделилась девушка.

Кроме закупки продуктов на дом, пара несколько раз в месяц посещала заведения общепита, что добавляло к чека еще около 350 злотых. Отдельной статьей расходов был собственный транспорт: на топливо для экономного автомобиля ежемесячно уходило примерно 650 злотых.

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Общий итог базового бюджета

Все обязательные ежемесячные расходы без учета незапланированных покупок и развлечений составили 5900 злотых на двоих. В пересчете это ориентировочно составляет 71 000 гривен.

Наконец, после нескольких лет проживания в Польше, Анна решила изменить страну и переехала в Германию, а позже выбрала для жизни Испанию.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, украинка по имени Анна, жившая со своим парнем в Польше четыре года, решила выбрать для жизни другую страну.

Раньше мы писали, что украинка прожила в Польше и рассказала, что там действительно лучше, а хуже.

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К слову, в Польше зафиксировали рекордный рост количества депортаций иностранцев, среди которых чаще всего оказываются украинцы.

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