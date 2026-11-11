Армия РФ / © Associated Press

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В 2026 году потери российской армии в войне против Украины могут составить около 230 тысяч человек, что станет самым высоким годовым показателем с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает издание The Economist, опираясь на собственную математическую модель и данные получившие хакеры Росстата.

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По информации издания, массив данных из баз Росстата получили хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY, которые сообщили о взломе 1 ноября, а детали потерь обнародовали 7-8 ноября.

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По оценке Silent Crow, в базе данных Росстата зафиксировано 450 100 смертей, связанных с войной, хотя реальные хакерские потери оценивают в 504 тысячи солдат по состоянию на 28 августа.

Анализ похищенных материалов свидетельствует о том, что количество погибших россиян примерно удваивалось каждый год войны. При сохранении этой тенденции годовой показатель потерь РФ в 2026 году может достигнуть 230 тысяч человек.

Слитные хакерами цифры подтверждают оценки The Economist, основанные на данных иностранных поисков и фронтовых источников. Ранее издание оценивало общие потери России в пределах 374-770 тысяч человек.

Согласно трактовке данных Росстата группой Silent Crow, с начала вторжения погибло не менее 0,9% российских мужчин в возрасте до 60 лет от довоенной численности этой группы. В категории мужчин от 35 до 49 лет этот показатель превысил 1%.

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Издание отмечает, что Украине удалось удержать линию фронта ценой значительно меньших потерь. В то же время в относительных числах потери могут быть выше: по данным проекта UALosses, собранными из открытых источников, погибли 115 952 украинских военных (1,1% довоенного мужского населения в возрасте до 60 лет), а еще 105 788 военнослужащих числятся пропавшими без вести.

В The Economist отмечают, что если слитые данные Росстата правдивы, это свидетельствует о том, что Владимир Путин хорошо осознает масштабы человеческих потерь от развязанной им войны. Однако аналитики считают, что даже такие цифры вряд ли заставят его изменить свой курс.

Агентство Bloomberg проверило структуру угнанной базы Росстата и не выявило признаков подделки, хотя и не смогло подтвердить подлинность всего массива криптографическими методами. Сам Росстат подтвердил факт кибератаки, однако отрицает утечку защищенных данных.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в заявлениях Минобороны РФ зафиксировали внезапное уменьшение «захвата» населенных пунктов в Украине на фоне потери позиций оккупантами и разногласий между пропагандой и реальностью на поле боя, отметили аналитики ISW.

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Ранее мы писали о том, что конец октября и начало ноября 2026 ознаменовались для российских военных аномально высокими потерями на войне в Украине. Как отметили в Генштабе, речь идет о полке в сутки.

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