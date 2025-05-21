Сколько нефти осталось у России: стали известны тревожные для врага цифры

Российская нефть / © ТСН.ua

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Запасов нефти в России при нынешнем уровне добычи хватит примерно на 26 лет, и лишь часть из них рентабельна для промышленного освоения.

Об этом сообщает Агентство нефтегазовой информации России со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и экологии страны Александра Козлова.

Общий объем доказанных нефтяных запасов в России составляет 31 млрд т, однако лишь 13 млрд т считаются экономически целесообразными для добычи в современных условиях.

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«У России сейчас 31 миллиард тонн запасов нефти и 95 миллиардов тонн ее ресурсов. Их отличие в том, что ресурсы надо еще подготовить за счет геологоразведки — как государством, так и компаниями, и только потом перевести их в запасы», — отмечается в сообщении.

Министр также уточнил, что значительная часть рентабельных запасов — трудноизвлекаемая, однако благодаря налоговым льготам некоторые из таких месторождений стали экономически привлекательными для отрасли.

Согласно прогнозу российского Мининстерства экономического развития, в 2025 году добыча нефти с конденсатом составит 516 млн т — это снижение на 0,02% по сравнению с текущим уровнем.

Однако в течение следующих лет ожидается постепенный рост:

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2026 год — 525,2 млн т,

2027 год — 532,6 млн т,

2028 год — 540 млн т.

Таким образом, при сохранении текущего уровня добычи, российской нефтегазовой отрасли придется искать новые источники ресурсов или радикально оптимизировать разведку и технологии, чтобы избежать стратегического дефицита через несколько десятилетий.

Напомним, как стало известно в марте, Центральный банк России предупредил политиков, что США и ОПЕК способны заполонить рынок нефтью. Из-за этого может повториться длительный обвал цен 1980-х годов, который стал одной из причин распада СССР.

По оценкам политолога Вадима Денисенко, России хватит денег на войну до конца 2025 года, даже если цена на ее нефть упадет ниже 50 дол. за баррель.