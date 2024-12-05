Сколько новых танков Россия производит в год: министр обороны ФРГ назвал цифру

Россия производит от 1000 до 1500 новых танков в год. Германия должна усиливать возможности сдерживания перед угрозой безопасности, которую представляет сегодня РФ.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Бундестаге в четверг, передает "Укринформ".

"Для нас понятно: Россия остается самой большой угрозой для нашей безопасности, и такой она будет оставаться в обозримом будущем", — подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

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Политик констатировал, что Россия полностью перевела свою экономику на военные рельсы, и привел такие цифры: на сегодняшний день РФ производит от 1000 до 1500 новых боевых танков в год. "Что больше, чем есть вообще в распоряжении пяти крупнейших европейских стран", — уточнил он.

Писториус отметил необходимость надежного сдерживания против "ревизионистской и империалистической России под руководством президента Владимира Путина". По его словам, необходимость в военном сдерживании и обороне никогда, или по крайней мере очень давно, не была настолько неотложна, как сегодня, о чем свидетельствует хрупкая ситуация в Европе и мире. Учитывая, что США, очевидно, будут уделять больше внимания другим регионам, а не Европе, европейцы должны сами больше делать ради собственного мира и безопасности, что должно стать приоритетом, сказал политик.

Писториус представил на обсуждение три законопроекта, направленных на обеспечение условий выполнения Бундесвером национальных и союзнических оборонных задач "без ограничений, учитывая новую угрозу безопасности". Два из них относятся к бригаде Бундесвера в Литве, которая будет полностью сформирована к 2027 году – 4800 военнослужащих и 200 человек гражданского персонала. Третий предлагает внесение дополнения в Военно-уголовное право статьи о новом уголовном преступлении в связи с тем, что недавно стали известны случаи, когда "иностранные государства, не являющиеся союзническими, или их посредники нанимают бывших профессиональных военных и бывших временных военнослужащих для обучения своего собственного персонала".

В проекте документа отмечено, что регистрация действующих и бывших профессиональных военнослужащих, а также проходивших службу на временной основе усилит защиту секретных военных знаний и информации в интересах Федеративной Республики Германии и ее союзников, "даже в условиях финансово привлекательных предложений от властей иностранных государств или их посредников".

Напомним, Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии.

Пропагандисты из РФ посмеялись над своим же подбитым танком

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