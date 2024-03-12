Сколько нужно сил для захвата Москвы и свержения режима Путина: экс-депутат Госдумы удивил цифрой

Для захвата Москвы и свержения режима Путина нужно гораздо меньше людей, чем может показаться на первый взгляд.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По мнению оппозиционера, даже если в РФ 1% от настроенных антипутински россиян присоединился бы к рядам Легиона "Свобода России" или РДК, или других, "то это будет кардинальное изменение ситуации".

"Ибо для того, чтобы сменить власть в Москве, достаточно 20 тысяч человек. Нам нужно просто создать свой ЧВК "Вагнер", который может захватить эту власть и уничтожить Путина и его приспешников. И я считаю, что сейчас мы на этом пути, Легион растет. Каждый раз после того, как проходит такая громкая акция, у нас есть новые люди, которые присоединяются к нам", – сказал Пономарев.

Напомним, утром 12 марта стало известно о прорыве границы российскими добровольцами в Белгородской и Курской областях.

Ранее мы писали, кто такие РДК, Свобода России и Сибирский батальон, которые утром 12 марта прорвали границу России со стороны Украины.

Также эксперт Владислав Селезнев объяснил, как эти рейды повлияют на ход войны.

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